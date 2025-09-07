A háború kitörése óta először orosz találat érte Kijevben az ukrán kormány épületét

Oroszország;Ukrajna;Kijev;dróntámadás;

2025-09-07 12:49:00 CEST

Kijev egy másik részén legkevesebb két ember, köztük egy csecsemő is életét vesztette a légicsapások következtében.

„Most először sérült meg ellenséges támadás következtében az ukrán kormány épülete” – közölte Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke a Facebookon. Hozzátette, a tető és a felső emeletek rongálódtak meg, a tűz oltása folyamatban van.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy egy dróntámadás következtében gyulladhatott ki a központi Pecserszkij kerületben található épület. „Ez önmagában is komoly eszkaláció” – reagált a támadás hírére Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

A BBC szerint egy 16 emeletes lakóépületet, egy raktárt és egy négyszintes épületet is találat ért Kijevben. Az orosz légicsapások következtében az ukrán fővárosban

legkevesebb két ember meghalt és 13-an megsebesültek, a halálos áldozatok között egy egyévesnél fiatalabb csecsemő is van. Feltehetően egy fiatal nő is életét vesztette.

Az ukrán légierő közlése alapján Oroszország az éjszaka folyamán 805 drónt indított Ukrajna irányába, ezek közül 751-et sikerült megsemmisíteni.