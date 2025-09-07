Egy üzenet

A Tisza Párt elnöke közölte, az elmúlt 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – összegzett, jelezve, hivatalosan is elindítja a 2026-os választás kampányt. Jön a Tisza Világ applikáció, de a legutolsó zsákfalu utolsó házába is be akarnak kopogtatni, hogy meghallgassák az embereket.