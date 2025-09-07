Magyar Péter Kötcsén: A varázslat elmúlt, a király, a török császár meztelen

Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-07 12:39:00 CEST

A Tisza Párt elnöke közölte, az elmúlt 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – állapította meg.

Cikkünk hamarosan frissül!

Ma reggel 7 órától a Balatonőszöd vége táblától a Kötcse tábláig sétáltam fiatalokkal. Ez egy dimbes-dombos, 10 kilométeres út, de nekünk, magyaroknak tulajdonképpen az elmúlt 20 évet jelenti – mondta Magyar Péter vasárnap Kötcsén. A Tisza Párt elnöke hozzátette, ez a 20 év hazánk talán legszebb időszaka lehetett volna.

Őszöd a hazugság politikáját jelentette, Kötcse a cinizmusét. Két ember, két stílus, két párt, közös eredménnyel, egy vesztes Magyarországgal – állapította meg, úgy folytatva, az egyik gumilövedékekkel lövetett a magyarok közé, a másik magyart uszít a magyar ellen és gyűlöletet kelt. Az egyik románozott, a másik brüsszelezik, mindketten megosztani akartak, és persze a zavarosban halászni – fogalmazott.

Magyar Péter kiemelte, 20 év alatt

a korábban lesajnált szomszédaink már euróval fizetnek,

Lengyelország regionális nagyhatalommá vált,

a körülöttünk lévő országok szinte mindenben lehagytak minket.

– A fiatalok soha nem látott számban elhagyják a magyar vidéket, szép lassan kiürül a hazánk – jegyezte meg, kiemelve, mi lettünk azok, akikhez a jövő diktátorai jönnek tanulni gyűlöletkeltést és korrupciós technikákat.

De – folytatta – van valami, amit nem vehetnek el, és ez a magyar szív – hiába keverik a legsűrűbb mérget, „a magyar soha nem fél, hanem egész”. Mára a varázslat elmúlt, a király, a török császár meztelen – üzente a Tisza Párt elnöke. A szegény, falu széli legény mára az ország, és talán Európa egyik leggazdagabb embere lett – folytatta –, aki a szomszédba a focimeccsre is milliárdos magánrepülővel megy. Húszezer milliárd forinttal lettünk szegényebbek miatta, mert azt gondolja, ez neki jár – tette hozzá. Majd leszögezte, ma itt

„ki kell mondanunk, hogy vége, vége ennek a húsz évnek”, vége a hazugság, a cinizmus korának, új fejezet nyílik, melynek a címe „Működő Magyarország”.

Magyar Péter közölte, ha most nem állunk ki magunkért, a gyerekeinkért, unokáinkért, újabb nemzedékek fognak elmenni, teljes demográfiai összeomlás jön. – 2026 egy utolsó, óriási esély lesz, és a működő ország születésének éve is egyben – üzente a Tisza Párt elnöke, majd kijelentette, most kezdődik a visszaszámlálás, a végjáték. Szerinte minden módon igyekeznek majd lejáratni, félelmet kelteni és zsarolni, a teljes hatalmi elitet csatasorba állítja a „rettegő török császár”, de „ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon, vagy nagyon-nagyon”. Ezt követően bejelentette:

ma Kötcsén hivatalosan is elindítják a 2026-os választás kampányát.

Magyar Péter megjegyezte, miközben a hatalmon lévők erre százmilliárdokat költenek, ők más utat választanak, és a közösségükre építenek, nem pénzre és központi irányításra.

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg politikai évadnyitó beszédét, amelyet most első alkalommal élőben közvetítenek. A miniszterelnök – aki szombaton, az ír-magyar vb-selejtező után magánrepülőgéppel jött haza Dublinból – a Tisza Párt rendezvényével kapcsolatban úgy fogalmazott, a kötcseiek sem értik, miért „visz balhét és provokációt” a Tisza a falujukba. – Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat?” – tette fel a kérdést a kormányfő.

Magyar Péter ugyanakkor azt közölte, ők egy nyugodt, nyitott rendezvényt tartanak, ahol az adócsökkentés mellett bemutatja a Tisza Párt új arcait is.