Orbán Viktor kötcsei beszéde meggyőzte az ellenzéket, hogy kormányt kell váltani

A parlamentben még mandátummal rendelkező pártok közül egyedül a Fidesszel gyakran együtt szavazó szélsőjobboldali Mi Hazánk támadta élesen a Tisza Pártot is.

A remegő, fenyegetőző császár a lázálmaival hivatalosan is lezárta az Orbán-Gyurcsány korszakot. Érdekes volt nézni a kordonokkal és TEK-esek százaival védett sátorban ülő janicsárok döbbent arckifejezését. Ők is pontosan érezték, hogy ez ma itt a vég kezdete – posztolta Magyar Péter a miniszterelnök kötcsei beszédére, amely élőben közvetítve, de a nagyközönségtől és a sajtótól hermetikusan elzárt körülmények között hangzott el. Orbán Viktor néhány órával később szólt a fideszes párttársakból és hívekből álló hallgatóságához, mint a Tisza Párt elnöke, aki közterületen, nagy tömeg előtt mondott beszédet.

Az ellenzék vezetője szerint Orbán Viktor ma bebizonyította, hogy nem érti a magyar emberek problémáit és nem is akar azokkal foglalkozni. – „A megélhetési tapsolók reggel talán még bíztak abban, hogy tényleg létezik a győzelmi terv, vagy valami orbáni V-2-es csodafegyver, de egy óra után belátták, hogy ez a jacht elment. Nem véletlenül zárta a török császár a világmegfejtését a sajátjainak szánt leplezetlen fenyegetéssel. Érdemes lesz nézni, hogy az elszabadult Orbánt vajon Bidenhez hasonlóan leszedik-e a sajátjai, vagy inkább magára hagyják a bukott basát” – tette hozzá Magyar Péter, aki szerint a Tisza Párt maradt az egyetlen olyan valós politikai erő, amely akar és képes is kormányozni.

„Önjelölt jós hablatyát hallhattuk Kötcsén. Az elmúlt években már ötször „bevettük” az EU-t, háromszor győztek az oroszok, és a szélsőjobb állítólag átvette a hatalmat Európában. Szánalmas”

– írta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon. Szerinte mindez a mi bőrünkre megy, és Orbán ma már nyíltan Európa ellen beszél. Állítja, hogy azért tesz ezt, mert így tudja elvenni a munkások jogait, megadóztatni a minimálbért, és egyre mélyebbre taszítani a magyarokat a szegénységbe. – Ez az Európa-ellenes jobboldali politika a nagyvállalatoknak és a fideszes milliárdosoknak kedvez. Az eredménye pedig: szegénység, lemaradás, kiszolgáltatottság. A nagy víziók mögül kilátszik a valóság: tizenöt év alatt Európa egyik legszegényebb országává lettünk. Ez a valóság. A többi csak ostoba hablaty – emelte ki Dobrev Klára, aki szerint választani kell: Orbán vagy Európa, és nincs középút.

Rózsa András a 2026-os parlamenti választáson deklaráltan nem induló Momentum elnöke, a párt oldalán közzétett Facebook-videóban közölte, hogy a 2026-ig tartó kormányváltó kampányuk során nem fogják hagyni, hogy a Fidesz a szőnyeg alá söpörje az elmúlt 15 évének legnagyobb botrányait. – Ettől a kormánytól már nem várhatnak mást, bármit is ígérnek – fogalmazott, majd azt ígérte, hogy a választások tisztaságának megőrzése érdekében lépni fognak. A korábbi választások tapasztalatai alapján elsősorban vidéken Magyarország különböző tájain feltérképezik az úgynevezett billegő körzeteket, amelyekre komoly erőforrásokat, kampánykapacitást csoportosítanak majd. Be akarják mutatni, hogy ez a kormány velejéig korrupt, és tőlük meg kell szabadulnunk.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő rendhagyó módon nem szavakkal, hanem képekkel reagált Orbán Viktor „kötcsei agymenésére”. Közzétette, a hatvanpuszta melletti golfklubjuk teraszán látható 1-1,5 millió forintos heverő, vagy a klubszobában lógó csillár fotóit, árait. – Orbánt valójában úgyis csak ez érdekli: hogyan lehet ezt az eszement luxust és felfoghatatlan vagyont megtartani. Minden hazugsága, minden hergelése, minden fenyegetőzése csak és kizárólag erről szól – tette hozzá.

A Mi Hazánk Facebook-oldalán idézték a platformról kitiltott elnök, Toroczkai László X-en közzétett bejegyzését, amelyben mindkét kötcsei pártvezetőt élesen bírálta. Szerinte Orbán Viktor és Magyar Péter Kötcsén egymást próbálta túlharsogni, miközben semmit nem mondtak arról, hogyan lehetne Magyarországon valódi, gyökeres gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtani. – Valakinek fel kellene világosítani, hogy ő nem egy politológus, egy világpolitikai elemző, hanem Magyarország miniszterelnöke – üzente Orbán Viktornak, de szerinte valójában a Fidesz és a Tisza Párt is ugyanazt a gazdaságpolitikai szemléletet képviseli. – Ugyanabból a világból érkeztek. Nem tudnak, és nem is akarnak valódi változást hozni – állította Torczkai László, aki megismételte a fidszes vádakat, amely szerint „egészen másra készülnek a választások után, mint amit most mondanak”.

Barabás Richárd a Párbeszéd társelnöke, a párt oldalán közzétett posztjában azt írta: „Ha Orbán Viktor kötcsei beszédéből kivesszük a politikafilozófiainak gondolt ködös áttekintéseket, a Kreml-szóvivőket megszégyenítő, Európa-ellenes valóságtorzítást, a tréfásnak gondolt szóvicceket, és csak arra fókuszálunk, mit beszélt el a miniszterelnök a családja és barátai által privatizált Magyarország valós állapotáról, kihívásairól, akkor a végeredmény: nulla (0).” – Egy Európától végképp eltávolodott, antidemokratikus „értékeket” mantrázó, kizárólag a saját hatalommentésére összpontosító kormányfő piknikelőadását hallhattuk – jó eséllyel ebben a minőségében utoljára. Legyen világos: a demokrácia megkérdőjelezése és relativizálása egyértelmű orosz propaganda. Magyarország Európához tartozik, mi az európai értékeket hisszük és valljuk. Orbán Viktor elárulta Európát, így elárulta a magyarokat is – fogalmazott Barabás Richárd.

Az MSZP szintén a Facebookon közleményben reagált Orbán Viktktor legújabb kötcsei beszédére, arra, hogy szerintük a kormányfő ismét a „munkaalapú társadalom” sikeréről beszélt. – A valóság azonban mást mutat: rövid ideig járó munkanélküli ellátás, közmunka mint zsákutca, egykulcsos adó, ami a gazdagabbaknak kedvez, olyan családtámogatások, amelyekből éppen a legszegényebb családok maradnak ki – és egy rendszer, amely a dolgozók helyett a nagytőkét védi – szögezte le az ellenzéki párt. Szerintük ezért 2026-ban a tét „a brüsszelező külpolitikával leplezett olcsómunka-modell – vagy egy európai, erős szociális állam, amely tisztességes bért, minőségi közszolgáltatásokat és kiszámítható jövőt ad”.

„Orbán kötcsei győzelmi tervének sem a magyarok lesznek a nyertesei” – reagált a Jobbik Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédére. Az ellenzéki párt az MTI-nek küldött közleménye szerint a kormányfő világpanorámás értekezése minden bizonnyal megérdemelne egy saját adást a megboldogult Echo TV-ben, de ettől a kötcsei váteszkedéstől a magyar emberek még nem fognak jobban élni 2025-ről 2026-ra fordulva. – Orbán eddigi győzelmi terveinek is csak a vesztesei voltak a magyar emberek. Minden kétharmados győzelemmel közelebb került a rendeleti kormányzáshoz, az ország saját képére formálásához, a magyar emberek pedig egyre távolabb kerültek az európai életszínvonaltól, egy élhető és biztonságos Magyarországtól Ez a rendszer velejéig romlott, korrupt, a magyar helyett idegen érdekeket szolgál, és kizárólag a hatalom megtartása fontos számára – tették hozzá. A Jobbik szerint éppen ezért 2026 áprilisában kormányváltásra van szükség.