Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, kiskakasból nem lesz nagykakas, de a Tisza Párt adóterveiről azért tartanak egy nemzeti konzultációt

Fidesz;miniszterelnök;Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;

2025-09-07 17:32:00 CEST

A miniszterelnök a győzelmi tervét jelképező, oroszlán rajzával lépett színpadra a fideszes találkozón. Szerinte az Európai Unió csak akkor élheti túl a következő tíz évet, ha az általa elképzelt körkörös szerkezetben kezd el működni.

Ez továbbra is egy politikai évadnyitó, amit ellenfeleink miatt kellett nyilvánossá tennünk,– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz hagyományos kötcsei találkozóján, amelyik idén azért számít rendkívülinek, mert néhány órával korábban a Fideszt kihívó Tisza Párt elnöke, Magyar Péter hirdette meg az elmúlt húsz év, a Gyurcsány-Orbán-korszak lezárását. A kormányfő, aki egy oroszlán rajzával, mint a 2026-os választás győzelmi tervével lépett színpadra, azt állította, hogy ez a mostani találkozójuk azért rendkívüli, mert „nem csipkelődhetnek és nem trollkodhatnak”, vigyázni kell a szavakkal. Állítása szerint ugyanis a Tisza Párt nem a 2026-os választás után, hanem már a választás előtt elárulta, hogy át fogja verni az embereket.

Mi nyílt lapokkal játszunk, jó szándékaink vannak. MI mindig azt csináltuk, amit mondtuk, amit mondtuk, azt pedig megcsináltuk: az IMF-et hazaküldtük, migránsmentes Magyarországot építettünk, csökkentettük az adókat, visszavezettük a 13. havi nyugdíjat. A politikában a legfontosabb a bizalom, ezért nyertük és nyerjük sorra a választásokat, és a következő választás tétje is az, kiben lehet megbízni – mondta a kormányfő. Kijelentette:

A Tisza teljes bizalomvesztésben van.

Szerinte ennek következményi vannak, és bizalomvesztett pártok egyetlen lehetősége a balhé, a provokáció. – Ma is ezt láttuk Kötcsén, ahol mindig mi vagyunk. Amit ők mondanak, senki sem hiszi el, és a jövőben is erre kell felkészülni, a kiskakas-politikára, a mellkidüllesztésre, a kakaskodásra, a balhéra. De a kiskakasból soha sem lesz nagykakas – üzente Orbán Viktor Magyar Péternek neve említése nélkül.

Előre jelezte, hogy hosszan fog beszélni, de nem estig, mert ma tartják a feleségével a 39. házassági évfordulójukat. Felidézte, hogy tavaly „szellemi dolgokról” beszéltek itt, arról, hogy a nyugati civilizáció már nem Nyugaton, hanem csak Közép-Európában van. Szerinte lehetetlen visszatérni a felvilágosodás előtti civilizációhoz, de nyugaton megrendültek a civilizáció alapjai, liberális civilizáció lett, erős hatalmi gépezettel. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a tavalyi kérdésekre megkapták a válaszokat: Donald Trump lett az új amerikai elnök, új német kormány alakult, Franciaország és az EU válságban maradt, Lengyelországban jött a változás, újra működik a V4 és „felosztják” Ukrajnát.

Ezt követően Orbán Viktor az Európai Uniót kezdte el kritizálni, mondván, a27 tagországból álló szervezet jelen pillanatban feslik szét, ha pedig sikerül elfogadtatni egyáltalán, a következő hétéves költségvetés lesz az utolsó költségvetés az Európai Unióban. Ahhoz, hogy az Európai Unió ne essen szét – fejtegette a miniszterelnök –, át kell átszervezni egy körkörös szerkezet szerint. Ez nem a többsebéges Európai Unió ötlete – hangsúlyozta –, arról szól, hogy az első, vagyis a külső körben lévő országok csak katonai és energiabiztonsági kérdésekben működnek együtt. Ilyen lehet Orbán Viktor szerint Törökország, az Egyesült Királyság és horribile dictu Ukrajna is. Az ennél egy fokkal szűkebb második kör az ezen túl közös piacot is elképzelő országoké, rendelkező országok foglalnak helyet, a harmadik körben pedig azok foglalnak helyet, amelyek közös pénzt, az eurót is akarják, vagyis közös költségvetésük van. A negyedik, vagyis a legbelső körhöz azok az országok tartoznának, amelyek ezen túl politikailag is össze akarják hangolni az eszméiket.

Gender, migráció, jogállami felfogás

– mondta erről.

Ha át tudunk állni egy ilyen rendszerre, túlélhetjük a következő tíz évet, ha nem, szétfeslik, szétbomlik az Európai Unió – kockáztatta meg.

Orbán Viktor végül bejelentette, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adóterveiről tartják a következő nemzeti konzultációt.