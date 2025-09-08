Soha nem vettek még fel annyi személyi kölcsönt a magyarok egy hónap alatt, mint idén júliusban

hitel;bankok;személyi kölcsön;Otthon Start Program;

2025-09-08 11:10:00 CEST

A személyi kölcsönök havi folyósítása átlépte a 100 milliárd forintos lélektani határt, ami történelmi csúcsot jelent.

Miközben a nyár jórészt az Otthon Start lakáshitelről szólt, a személyi kölcsönök piacán történelmi csúcs született: júliusban a személyi kölcsönök havi folyósítása átlépte a 100 milliárd forintos értéket – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés portál pénzügyi szakértője.

E szerint a hónapban a családok által felvett 107,2 milliárd forint egy harmadával magasabb összeg, mint egy évvel ezelőtti júliusénál. A júliusban kihelyezett személyi kölcsönök összege ráadásul mindössze 10 milliárd forinttal maradt el attól, amennyit a teljes 2014-es évben igényeltek a lakosok a pénzintézetektől.

Gergely Péter emlékeztet: a lakáshitelpiacon is 2021 tavaszán sikerült átlépni a havi 100 milliárdos lélektani határt, és idén júliusban is „csak” 142 milliárdos volt az adott hónapban aláírt lakáshitel-szerződések értéke.

További csúcsot jelent, hogy július végére átlépte a 200 ezret a folyósított személyi kölcsönök száma: hét hónap alatt 202 904 szerződés köttetett. Tavaly még októberig kellett várni ahhoz, hogy a szerződések száma átlépje a 200 ezres határt, míg a 2019-es évben is augusztus végére sikerült csak elérni ezt.

A Biztos Döntés szakértője ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a növekedésnek inflációs oka is van: az év első hét hónapjában a folyósított 634,5 milliárd forint ugyan összegében 40 százalékkal haladja meg a 2024-es év hasonló időszakának kihelyezéseit, ám a szerződések számában – hiába léptük át már hét hónap alatt a kétszázezres határt – az éves növekedés mindössze 15 százalékos.

Ez azt okozza, hogy az átlagos személyi kölcsön összege egyetlen év alatt 20 százalékot meghaladó mértékben emelkedett. Az ügyfelek által idén aláírt szerződések átlagosan 3,13 millió forintról szóltak, szemben az egy évvel ezelőtti 2,6 millió forinttal – magyarázta Gergely Péter. Hozzátette, ennek az emelkedésnek bizonyára az az oka, hogy a hitelből megvalósítani akart vásárlások, beruházások megdrágultak.

A szakember úgy látja, a személyi kölcsönök iránt várhatóan a jövőben is erős marad a kereslet, amiben közrejátszhat, hogy már kisebb hitelösszeg esetében is elérhető 10 százalék alatti kamat. Amennyiben a bankok közötti verseny tovább erősödik, akkor Gergely Péter szerint a 10 százalék alatti kamat után a 10 százalék alatti THM elérése lesz a következő lépés. Megjegyezte, a következő hónapokban, főleg az Otthon Start miatt még inkább elterelődik majd a figyelem a személyi hitelekről, emiatt a bankok akár újabb akciókkal hívhatják fel magukra a figyelmet.