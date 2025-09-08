Többségi tulajdont szerez a 4iG űripari cége a Rábában

felvásárlás;űripar;Rába;4iG Nyrt;

2025-09-08 09:16:00 CEST

Tovább terjeszkedik a NER-kedvenc.

A Rába Nyrt. 74 százalékos többségi tulajdonrészét a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. vásárolja meg – derül ki egy, lapunknak is elküldött közleményből.

A tőzsdén kívül létrejövő részvény-adásvételi megállapodás után a fennmaradó részvényekre 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a 4iG. Az ügylet 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza. A felvásárlás révén a 4iG SDT Zrt. integrálja a szárazföldi mobilitási képességeket védelmiipari portfóliójába, így a szárazföldi, légi és űripari kompetenciák teljes körét lefedi.

A tulajdonszerzés lezárását, valamint a kötelező nyilvános ajánlattételi folyamat és a Rába Nyrt. átvilágításának sikeres befejezését követően a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence közvetetten 37 százalékos kisebbségi részesedést szerezhet a cégben. A megállapodás értelmében a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokat kap a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és forgalmazása területén. A partnerségről szóló előzetes megállapodást a Rába-tranzakcióval egy időben jelentették be a Budapesti Értéktőzsdén.

A stratégiai együttműködés célja, hogy a Rába Nyrt. regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat nyújthat. A felvásárlás új alapokra helyezi a 129 éves vállalat örökségét, erősíti a 4iG SDT Zrt. szerepét a nemzetközi védelmiiparban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rába ismét meghatározó szereplővé váljon a szektorban.