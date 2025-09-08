Utcai matricákat ragasztott ki Moszkva több pontján az ukrán titkosszolgálat

Ukrajna;orosz megszállás;

2025-09-08 14:44:00 CEST

Az ukránok azt ígérik, ez csak az első meglepetés.

Szeptember 7-én ünnepelte fennállásának 33. évfordulóját Ukrajna katonai hírszerzése, amely az alkalmat rendhagyó akcióval tette emlékezetessé: Moszkva több pontján „üdvözlőlapok” jelentek meg Ukrajnából – erről egy ügynökségi forrás számolt be a The Kyiv Independentnek.

A plakátokon a szervezet emblémája mellett egy rövid, figyelmeztető üzenet szerepelt: „A felelősség elkerülhetetlen”. Az ukrán katonai hírszerzést 1992. szeptember 7-én alapították, alig több mint egy évvel az ország függetlenné válása után. A mostani évfordulót közvetlen üzenettel tették emlékezetessé az orosz fővárosban.

Az „üdvözlőlapok” több moszkvai kerületben is feltűntek: kerítéseken, parkokban, buszmegállókban, oszlopokon és házfalakon helyezték el őket. Egy forrás szerint Oroszország fővárosának lakói nyugodtan készülhetnek arra, hogy az ukrán katonai hírszerzés hamarosan különleges üdvözlettel jelentkezik.

Az akció közvetlenül azután történt, hogy Oroszország a háború eddigi legnagyobb drón- és rakétacsapását indította Ukrajna ellen. Az éjszaka során összesen 810 iráni gyártmányú Sahíd drónt bocsátottak fel – ez az invázió kezdete óta rekordnak számít –, emellett 13 manőverező és ballisztikus rakétát is kilőttek. A támadások következtében legalább négy civil meghalt, 44 ember megsérült, és találat érte a kormányhivatalok épületét Kijev belvárosában.

Az ukrán katonai titkosszolgálat korábban is vállalt felelősséget oroszországi akciókért. Augusztusban közölték, hogy dróntámadást hajtottak végre Voronyezs megyében, amelynek során megrongálódott egy kulcsfontosságú katonai logisztikai csomópont. Egy másik forrás a Kyiv Independentnek arról számolt be, hogy augusztus 26-án robbanás történt a Rjazany–Moszkva olajvezetéken, amely az orosz főváros egyik fő kőolajtermék-ellátó útvonala. A detonáció pontos okát nem közölték.