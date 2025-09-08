Demeter Szilárd ellen tüntettek a muzeológusok

tiltakozás;múzeumok;munkakörülmények;Demeter Szilárd;

2025-09-08 14:20:00 CEST

Alig maradt pénz a kiállításokra.

Több száz dolgozó gyűlt össze hétfő délelőtt a Múzeumkertben Demeter Szilárd által összevont hét közgyűjteményből, hogy tiltakozzanak az alacsony bérek, a forráshiány, valamint az intézményben tapasztalt működési zavarok miatt – írja a hvg.hu.

A demonstráción a Nemzeti Múzeum üzemi tanácsának elnöke hangsúlyozta: ez volt az első alkalom, amikor az üzemi tanács gyűlést szervezett. Kuti Klára elmondta, sajnálja, hogy korábban megelégedtek a körlevelekkel, mert így nem válhatott nyilvánvalóvá, milyen problémák feszítik az intézményt. Szavait a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnökének, Demeter Szilárdnak címezte. Hozzátette, azokat is képviselik, akik bár tartanak a megszólalástól, lélekben csatlakoznak a tiltakozáshoz. Felhívta a figyelmet arra, hogy az üzemi tanácsnak joga van a munkáltatóval tárgyalni.

Beszédében emlékeztetett: utoljára augusztusban próbáltak egyeztetést kezdeményezni, de a választ azzal indokolták, hogy a nyári szabadságok idején erre nem volt lehetőség. Az szmsz pontos tartalmát sem ismerik, mivel legutóbb tavaly decemberben kaptak egy tervezetet, amelyre két héten belül kellett reagálniuk, de azóta nem érkezett visszajelzés. Kuti Klára kiemelte, hogy 2021 óta nem volt fizetésemelés, miközben közel ötvenszázalékos infláció sújtotta az országot. Az életpályamodell kidolgozása egy éve elakadt, a szociális juttatásokat pedig nem fizetik ki. A munkáltatót felszólította adatszolgáltatási, tájékoztatási és konzultációs kötelezettségeinek teljesítésére.

A mostani tiltakozás előzménye az volt, hogy Demeter Szilárd nem válaszolt az üzemi tanács augusztus 11-én kelt levelére, amelyben béremelést is sürgettek a munkavállalók. A tiltakozás hírére Demeter Szilárd péntekre egyeztetésre hívta a testületet, de a hétfő reggeli megbeszélés eredménytelenül zárult. Kuti Klára úgy fogalmazott: ugyanazokat a mondatokat hallották, amelyeket egy éve ismételnek.

A hvg.hu birtokába került levél szerint a Nemzeti Múzeumban a felsőfokú, illetve PhD-fokozattal rendelkező muzeológusok és restaurátorok nettó átlagbére 300–350 ezer forint, miközben a költségvetési szektor nettó átlagkeresete 466 ezer, a nemzetgazdasági nettó mediánkereset pedig 393 ezer forint volt. A pedagógusok 2024 januári bérrendezés után az azonos végzettséggel rendelkező pedagógusok kezdő bruttó bére 430–440 ezer forintnál magasabb, a hivatalos bértáblák szerint legalább 528–538 ezer forint. A dokumentum szerint Demeter Szilárd az elmúlt évben nem tett lépéseket a fizetések javítása érdekében, pedig korábban maga is elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi béreket. Lényegi változásra kevés az esély, mivel a jövő évi költségvetésben az MNMKK személyi juttatásainak kerete mindössze 4,5 százalékkal emelkedik.

A levél azt is rögzíti, hogy kiállításokra is alig marad pénz, noha ez a múzeumok alapfeladatai közé tartozna. A dolgozók szerint Demeter Szilárd irodáját Esztergomba helyezte át, miközben az intézmények Budapesten működnek. Állításuk szerint Demeter Szilárd Esztergomban sem tartózkodik gyakran, inkább új hobbijának hódol, és traktorozik csak.