Országjárásra indulnak a DK politikusai

2025-09-08 13:56:00 CEST

Bemutatják a kormányprogramot, ezzel akarnak félmillió ember elvinni a szavazófülkékbe.

Országjárásba kezdenek a Demokratikus Koalíció politikusai (DK), hogy Magyarország mind a 106 választókerületében bemutassa Dobrev Klára baloldali programját – közölte lapunknak megküldött tájékoztatásában a párt frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely ismertetése szerint a DK vállalja többek között, hogy a kormányváltást követően elkobozzák a korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat; a 150 ezer forint alatti nyugdíjak esetében 50 százalékos azonnali emelést, a 150 ezer és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig 25 százalékos átlagos emelést hajtanak végre; bevezetik az európai minimálbért és eltörlik a rabszolgatörvényt; érvénytelenítik a devizahitelszerződéseket; valamint megszüntetik a határon túliak szavazati jogát.

A politikus hangsúlyozta: a több mint 150 oldalas, részletes program célja, hogy megszólítsák azokat, akik nem szavaznának jobboldali pártokra, sem a Fideszre, sem a Tiszára. „Dobrev Klára baloldali programja és a baloldali szavazók nélkül nincs kormányváltás” – fogalmazott Arató Gergely.