Újra benyújtja pályázatát Hódmezővásárhely a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra

pályázat;Hódmezővásárhely;kastély;Szabadkígyós;Márki-Zay Péter;

2025-09-08 16:47:00 CEST

Márki-Zay Péter polgármester közölte szerint az önkormányzatuk célja változatlan: biztosítani szeretnék, hogy a kastély ne kerüljön Fidesz- és oligarchakörök kezeibe, maradjon köztulajdonban.

„A korábban már sikeresnek minősített pályázatunkat érdemi változtatás nélkül ismét benyújtjuk a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartható fejlesztésére vonatkozóan” – közölte Márki-Zay Péter hétfőn kora délután a Facebook-oldalán.

Hódmezővásárhely polgármestere posztjában kiemelte, hogy az önkormányzat célja az új pályázatukkal változatlan: biztosítani szeretnék, hogy a kastély ne kerüljön Fidesz- és oligarchakörök kezeibe, az köztulajdonban maradjon, és a jövőben is közösségi, kulturális célokat szolgáljon.

„Ezért a korábban már benyújtott, Lázár János által kiválónak minősített pályázatunkat tartalmi változtatások nélkül nyújtjuk be ismételten”

– írta Márki-Zay Péter.

A polgármester szerint a jelenlegi pályázati feltételek még kedvezőbbek a korábbiaknál, mivel a minisztérium közel egymilliárd forintos forrást biztosít a nyertes pályázó számára a legsürgetőbb felújítási munkálatok elvégzésére. Emlékeztetett: Hódmezővásárhely korábban is vállalta, hogy a kastély működtetését a szabadkígyósi önkormányzattal együttműködésben, turisztikai és gazdasági területen jártas szakértők bevonásával valósítaná meg.

„Fő célunk a pályázat benyújtásával korábban is az volt, hogy megóvjuk a Hódmezővásárhelyhez közeli, felbecsülhetetlen értékű történelmi épületet az ellopástól. Amennyiben a kastély állami tulajdonban marad, vagy az a Békés Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerül, készséggel lemondunk a pályázatban megfogalmazott igényünkről” – ígérte Márki-Zay Péter. Majd leszögezte:

„Ha azonban Lázár János a kastély magánkézbe való átjátszásán dolgozik, akkor pályázatunkat fenntartjuk.”

Bár korábban úgy volt, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata birtokba veheti a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt, Lázár János építési és közlekedési miniszter a nyáron úgy döntött, hogy mégsem adja át azt. Pedig korábban a tárca még üdvözölte a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat döntését. Csepreghy Nándor államtitkár korábban arról beszélt, hogy „örömmel és szeretettel” várja a város pályázatát, sőt, 2025 februárjában még maga Lázár János is köszönetet mondott Hódmezővásárhely „nagyvonalúságáért”, és be is jelentette, hogy a városhoz kerül a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése. Ennek ellenére a helyi Fidesz tiltakozni kezdett a kastély önkormányzati tulajdonba vétele ellen, mondván, az azzal járó költségeket a város nem bírná el.