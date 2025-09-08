Szita Károly szerint a kaposvári önkormányzatnak kamatostul megtérül, hogy képet kölcsönöz a Sándor-palotának

Kaposvár;feleség;Sándor-palota;Rippl-Rónai József;Szita Károly;Sulyok Tamás;képkölcsönzés;

2025-09-08 16:30:00 CEST

A fideszes polgármester közölte Sulyok Tamás felesége nem úgy válogatott a múzeumban, mint egy piacon lenne, ellenkezőleg ők ajánlották fel neki Medgyessy olvas című festményt, és az asszony elfogadta.

– Nem adományozunk egyetlen egy Rippl-Rónai-képet sem, de kölcsönöztünk már képeket, és határidőre vissza is érkeztek hozzánk. Ugyanezt tesszük most a a Sándor-palota esetében is. Egy képet kölcsönzünk a Sándor-palotának, mi kamatostul meg fog térülni – mondta Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere a Telexnek a vasárnapi kötcsei találkozón készült videófelvételen.

Ugyan az önkormányzat képkölcsönzői szolgáltatásáról bővebbet nem mondott a város vezetője, szerinte úgy fog megtérülni ez a mostani akció, hogy Kaposvárt és Rippl-Rónai Józsefet még inkább az önkormányzathoz kötik majd az oda látogatók. – A Sándor-palota nem egy zárt intézmény, mennek oda vendégek a nyitott napok keretében. Óriási tévedés, hogy a köztársasági elnök felesége úgy válogatott volna a múzeumban, mintha piacon lenne. Mi ajánlottuk a festményt és megtiszteltetőnek érezzük, hogy oda kölcsönözhettük – tette hozzá Szita Károly.

Lapunk is beszámolt a rejtélyes képkölcsönzésről szeptember elején. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere közzétett egy videót, amelyből kiderült: Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége a városban járt, hogy egy Rippl-Rónai-festményt kölcsönözzön a Sándor-palotába.

A videóban elhangzott, hogy 3 és fél évre kapják kölcsön a képet. Az RTL Híradó kérdésére most a kaposvári önkormányzat közölte, hogy a Sándor-palota rájuk bízta a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas című képét javasolták, amit el is fogadott a köztársasági elnök és felesége. A kölcsönzés díja, a költségek továbbra sem ismertek, mindenesetre kaposvári polgárok petíciót indítottak a kölcsönadás, a közvagyonról hozott szűkkörű döntések ellen, a tiltakozást már több mint háromezren írták alá.