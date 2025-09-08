Elvesztette a bizalmi szavazást, megbukott François Bayrou kormánya

Franciaország;lemondás;bizalmi szavazás;bukás;Marine Le Pen;Emmanuel Macron;francia nemzetgyűlés;François Bayrou;

2025-09-08 20:10:00 CEST

François Bayrout elsöprő többséggel szavazták le a nemzetgyűlésben, miután képtelen volt Franciaország költségvetést rendbe tenni. A kormányfő kedd reggel benyújtja lemondását Emmanuel Macron elnöknek, akinek további lépése egyelőre bizonytalan.

François Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a kormányával szembeni bizalmi szavazást. A francia nemzetgyűlés 364 szavazattal 194 ellenében, 15 tartózkodás mellett megszavazta a hivatalából való eltávolítását és kisebbségi kormányának megbuktatását – számolt be a hetek óta már szinte készpénznek vett döntésről a BBC. Mint írják, ezzel Franciaország újabb politikai válságba sodródott. Felidézték, a kormányfő meglepetésszerűen saját maga kért bizalmi szavazást, miután a nemzetgyűlésben hatalmas ellenállásba ütköztek a költségvetési tervei.

– Hetek óta világos volt, hogy Bayrou veresége. A mai szavazás, amelyet Yaël Braun-Pivet, a nemzetgyűlés elnöke hivatalosan is megerősített, valójában csak formalitás volt. A BBC nem kevés iróniával azt írta, hogy Bayrounak a vitát megelőző beszéde olyan volt, mint egy temetési menet. Sokat elmond, hogy Laurent Wauquiez, a jobboldali republikánusok vezetője előzetesen azt mondta, bár lelkesedés nélkül, de Bayrou mellett fog szavazni.

Boris Vallaud, a szocialisták képviselője szerint a franciaországi válságért csakis Emmanuel Macron elnök okolható, míg Cyrielle Chatelain, a Zöldek részéről megkönnyebbülésként jellemezte a miniszterelnök borítékolható távozását. Marine Le Pen, a jelenleg legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője új választásokat sürgetett.

A további menetrend is kiderült. Eszerint Francois Bayrou várhatóan kedd reggel benyújtja saját, egyben a kormánya lemondását a francia elnöknek. Elemzők szerint Macron legalább három lépés közül választhat. Egyik, hogy új miniszterelnököt jelöl, de ez a folyamat akár hetekig is eltarthat, ami csak a bizonytalanságot fokozhatja, miközben a bukott miniszterelnök ügyvezetőként a helyén marad. Az államfő új parlamenti választásokat is kiírhat, de az feltételezések szerint Marine Le Pen határozott győzelmét hozhatná. A harmadik lehetőség, hogy Emmanuel Macron is lemond, és új elnökválasztást ír ki mandátumának 2027-es lejárta előtt, de ezt korábbi nyilatkozataiban rendre kizárta. Mivel az elnök második ciklusát tölti, új választás esetén már nem indulhat.