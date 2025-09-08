Fej nélkül találták meg egy orosz bányászati cég vezetőjének a holttestét Kalinyingrádnál

Oroszország;bányászat;vezérigazgató;rejtélyes haláleset;

2025-09-08 22:33:00 CEST

Az elmúlt években legalább másfél tucatnyi vezető beosztású ember halt meg Oroszországban meglehetősen gyanús körülmények között.

Egy kálium- és magnéziumsókat kitermelő cég, a K-Potash Service vezérigazgatójának Alekszej Szinyicinnek a fej nélküli holttestét találták meg a kalinyingrádi régióban egy falu területén hétfőn – írja a Lettországban működő Meduza független orosz portál a TASZSZ és RIA Novosti állami hírügynökségek beszámolói alapján, orosz rendőrségi forrásokra hivatkozva.

– A holttestet egy híd alatt találták meg, egy vontatókötéllel a hídon – mondta a RIA Novosti forrása. A Nyomozó Bizottság regionális osztályának sajtószolgálata közölte, hogy helyi lakos halálának körülményeit vizsgálják. A Meduza megemlíti, hogy a sóbányászati céget holland és ciprusi tulajdonosok alapították több mint egy évtizede, de a bányászati üzemnek helyt adó település lakói tiltakoztak a beruházás ellen, környezeti ártalmaktól tartva.

– A felháborodás miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök 2017-ben módosíttatta a projektet, és a feldolgozó üzemet lakott területen kívülre helyezték át. A kalinyingrádi régió választottbíróságának 2022. októberi határozata szerint a cég súlyos pénzügyi helyzetben van.

Oroszországban a nagyvállalatok vezető menedzserei gyakran halnak meg furcsa körülmények között. A The Kyiv Independent gyűjtése szerint 2022 óta legalább 19 felsővezető és üzletember halt meg gyanús körülmények között Oroszországban és külföldön, akik közül sokan az orosz olaj- és gázóriásokhoz, köztük a Lukoilhoz, a Gazpromhoz és a Transznyeftyhez kötődnek.