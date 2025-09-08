Az elmúlt években legalább másfél tucatnyi vezető beosztású ember halt meg Oroszországban meglehetősen gyanús körülmények között.
Az ehhez hasonló esetek egyre csak szaporodnak az Ukrajna elleni háború elindítása óta.
Azt mondta, fáj a feje, aztán felakasztotta magát.
Igaz, nem az ablakon esett ki, de a halála így is több, mint gyanús.
Zsanett rejtélyes körülmények közt tűnt el. Egyik rokona azt gyanítja, nem feltétlenül baleset történhetett.
Rejtélyes körülmények között, kedden reggel elhunyt egy fehérorosz politikai fogoly, a 2020 márciusában letartóztatott ismert művész és aktivista, Alesz Puskin.
Azt nem közölték, hogy mi okozta halálát.
Vlagyimir Putyin Oroszországában valahogy egyre gyakoribbak a furcsa balesetek.
Ő már a sokadik, aki finoman szólva is gyanús körülmények közt veszíti életét.
Ivan Pecsorin nemrég még Putyinnal együtt egy üzleti fórumon vett részt.
Nem tudni, hogy ki és miért végezhetett az áldozattal, aki kapcsolatban állt az egyik moszkvai belbiztonsági szolgálattal.
Újabb csontváz esett ki Welsz Tamás szekrényéből. A Blikk információi szerint a különös körülmények között elhunyt vállalkozó nem csak bissau-guineai útlevéllel kereskedett, hanem uruguayi állampolgárságot és ezt igazolandó úti okmányt is árult.
Könyvet ír a márciusban elhunyt Welsz Tamás élettársa, aki "elunva a minden alapot nélkülöző híreszteléseket", néhány információt megosztott a nyilvánossággal. Horthy Andrea nyilatkozott a Magyar Nemzetnek és levelet küldött a hvg.hu-nak is.
Az érdi és a Logodi utcai ingatlanok mellett volt egy harmadik, „titkos" lakása is Welsz Tamásnak, amiről a család semmit nem tudott – írja a Blikk. A lap a Zsolt utcában talált rá a modern társasházra, amelynek aljában több üzlethelyiség található.
Kifosztották Welsz Tamás irodáját. A Blikk információi szerint nagyjából egy héttel ezelőtt feltörték azt a budapesti irodát, amelyet március elején a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai aprólékosan átkutattak, az ott talált dolgok egy részét magukkal vitték, egy részéről pedig leltárt készítettek. A hvg.hu szerint nem vittek el semmit az irodából, ahová valójában be sem jutottak a tolvajok.
A jelek szerint előremenekül a Simon-ügyben megtépázott tekintélyű MagNet Bank, amelynek igazgatósági elnöke bejelentette, hogy szigorították a számlanyitás gyakorlatát. Fáy Zsolt ugyan megismételte, hogy a bank alkalmazottai nem követettek el szabálytalanságot a bissau-guineai számlák megnyitásakor, ám hozzátette: "a Simon-ügyig túl tágra nyitottuk a kapukat, azóta sokat szigorítottunk". Ez azt jelenti, hogy a korrupció gyanús államokból érkező, a banknál számlát nyitó személyeket szigorúbb szűrőnek vetik alá.
Többször is kutattak utána, de végül nem találták méreg nyomát a rendőrség nyomozói a Welsz Tamás érdi házánál tartott házkutatások során - írta a Blikk.
Több házkutatást is tartott a rendőrség Welsz Tamás néhai vállalkozó érdi házában, a három hete elhunyt üzletember szomszédai rendszeresen nagy sürgés-forgást tapasztaltak a ház körül - írja a Blikk.
Saját magát lőtte le véletlenül Olekszandr Muzicsko, a radikális nacionalista Jobboldali Szektor (PSZ) nyugat-ukrajnai vezetője, miközben menekülni próbált a rendőrök elől - állapította meg az ukrán belügyminisztérium belső vizsgálata, amelynek eredményét szerdán tették közzé.
Az MSZP felszólítja a kormánypártok vezetőit, hogy utasítsák a hatóságokat: haladéktalanul tegyék közzé az összes szakértői jelentést, amely tisztázhatja Welsz Tamás gyanús halálának körülményeit.
Pénzmosásgyanús ügyletekről és az általa működtetett segélyszervezet támogatóiról is árulkodnak azok a dokumentumok, amelyeket Welsz Tamás múlt csütörtökön bekövetkezett halála előtt adott át a rendőrségnek - írja keddi számában a Magyar Nemzet.
A nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s elnöke szerint a testületnek keddi ülésén tájékozódnia kell arról, hogy Welsz Tamásnak, a Simon-üggyel összefüggésbe hozott, csütörtökön elhunyt vállalkozónak voltak-e titkosszolgálati kapcsolatai akár Magyarországon, akár más államban.
Iratok, köztük az elmúlt években kiállított bissau-guineai útlevelek igénylőlapjai, továbbá néhány kész okmánynak a fénymásolata is a rendőrség kezére került csütörtökön - írja a Népszabadság.
Minél több információ derül ki Welsz Tamás múlt heti, váratlan halálával kapcsolatban, annál több a rejtély az ügyben.