Kifosztották Welsz Tamás irodáját - vagy mégsem?

Kifosztották Welsz Tamás irodáját. A Blikk információi szerint nagyjából egy héttel ezelőtt feltörték azt a budapesti irodát, amelyet március elején a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai aprólékosan átkutattak, az ott talált dolgok egy részét magukkal vitték, egy részéről pedig leltárt készítettek. A hvg.hu szerint nem vittek el semmit az irodából, ahová valójában be sem jutottak a tolvajok.