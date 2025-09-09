Négy napig volt étlen-szomjan beszorulva a liftbe egy férfi Németországban

Németország;lift;beszorult;

2025-09-09 10:05:00 CEST

Egy kiégett biztosíték miatt a vészhívó sem működött.

Étlen-szomjan volt négy napig saját házának meghibásodott liftjébe beszorulva egy 70-es évei közepén járó férfi Németországban - írja az MTI.

Az idős férfinél nem volt mobiltelefon, így segítséget sem tudott hívni. Végül a fia szabadította ki a mentősökkel és a rendőrökkel közösen, ehhez a liftet fel kellett törni. A helyi rendőrség szerint azóta már jobban van.

A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött. Hogy ennek ellenére miért tartott négy napig, amíg észlelték a történteket és kiszabadították a férfit, az így sem egészen világos.