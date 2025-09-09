Ki kell adni, hogy miért késik másfél éve a 16 milliárd forintból digitalizált ingatlan-nyilvántartás bevezetése

jogerős ítélet;Transparency International Magyarország;Hadházy Ákos;digitalizáció;ingatlan-nyilvántartás;

2025-09-09 13:08:00 CEST

Hadházy Ákos és a Transparency International Magyarország jogerősen pert nyert a Fővárosi Ítélőtáblán, a bíróság elrendelte az adatok nyilvánosságra hozatalát az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer ügyében.

„Jogerős! Nyilvánosságra kell hozni, hogy miért késik másfél éve a 16 milliárd forintból digitalizált ingatlannyilvántartás bevezetése” – közölte a Transparency International Magyarország (TI Magyarország) kedden a Facebook-oldalán.

A korrupcióellenes civil szervezet felidézte: 2015-ben kapott az állami Lechner Tudásközpont 16 milliárd forintot európai uniós forrásból arra, hogy kialakítsák az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert (E-ING). 2023. végére el is készültek a digitális tulajdoni lapok, legalábbis papíron: a 16 milliárdot elköltötték, de az elektronikus rendszer bevezetése másfél éve csúszik – írták.

A késedelem okaira Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kérdezett rá, majd válasz hiányában a Transparency International Magyarország segítségével pert indított, a Fővárosi Ítélőtábla pedig szeptember 4-ei, jogerős ítéletében elrendelte az adatok nyilvánosságra hozatalát.

„Jogerősen megnyertük a pert az elcsalt elektronikus ingatlannyilvántartás dokumentumaiért. Ez a sok szétlopott informatikai rendszer közül az egyik legdurvább, legalább tudni fogjuk, hogyan csinálták” – kommentálta a bírósági ítéletet Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A TI Magyarország bejegyzésében kiemelte, a Lechner Tudásközpont a bíróságon azzal védekezett, hogy a kért iratok 6 ezer oldalt tesznek ki, és ezek digitalizálása 45 napba telik. „Csak hogy jobban értsük: eltapsoltak 16 milliárdot a magyar ingatlannyilvántartás digitalizálására, ami hogy, hogy nem, a jelek szerint kudarcot vallott. Szintén nem sikerült a beruházáshoz kapcsolódó, hat ezer oldalnyi dokumentumot digitális formában megőrizni, így azok kizárólag kinyomtatva vannak az alperes birtokában – mindezt 2025-ben” – zárta posztját a civil szervezet.