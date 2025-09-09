Ellenkampányt indít a Tisza Párt az Orbán Viktor által belengetett nemzeti konzultációval szemben

Fidesz;adópolitika;Tisza Párt;

2025-09-09 12:52:00 CEST

A Tisza Párt adócsökkentési terveit és a Fidesz-kormány már eddig bevezetett adóemeléseit, illetve adókedvezmény-csökkentéseit fogják benne hangsúlyozni.

Mint ismert, Orbán Viktor Kötcsén nemzeti konzultációt hirdetett az úgynevezett „Tisza-adóról”, mire Magyar Péter most sajtótájékoztatón bejelentette a 24.hu tudósítása szerint, hogy a fideszes akcióval párhuzamosan a Tisza Párt több tízezer önkéntes segítségével új pultozós kampányt indít, amelynek keretében az adócsökkentési programjukat fogják népszerűsíteni.

Mint beszámoltunk róla, az új fideszes kommunikációs hadjárat az ellenzéki párt állítólagos adóemelési törekvéseiről azt követően vette kezdetét, hogy a kormányközeli Index egy névtelen cikkben közölt két kinyomtatott A4-es papírlapot, amelyen sem aláírás, sem pecsét nem volt, de az az állítás szerepelt rajta, hogy évi 5 millió forintos jövedelem esetén 22, 15 millió forint fölött pedig 33 százalékosra növelnék az SZJA-t. A kormánypárti Mandiner ezt még igyekezett aládúcolni egy összevágott videófelvétellel, amely alapján az olvasható ki, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások előtt nem lehet ilyen témákról beszélni, ezért „választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Előzőleg Dálnoki Áron a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta az egybegyűlteket, majd boldogan megállapította, hogy a többség támogatja a progresszív adórendszert.

Magát a többkulcsos adórendszert a Fidesz visszatérő jelleggel adóemelésként keretezi, valójában a progresszív adórendszer lényege az, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők fizetnek többet azoknál, akiknek alacsonyabb a keresetük, ily módon a többkulcsos adórendszer önmagában még nem jelentene feltétlenül adóemelést - sőt, anyagi helyzettől függően akár csökkentést is hozhat - ám az Index által nyilvánosságra hozott, megkérdőjelezhető hitelességű dokumentum a magasabb jövedelműek esetében valóban magasabb SZJA-s számadatot mutat, mint a jelenlegi adókulcs, amit a tiszás fórumon elhangzottakkal együtt igyekszik felhasználni a kormánypárti kommunikációs gépezet.

Magyar Péter most arról beszélt, hogy mivel az Orbán-kormány sok tízmilliárd forintért újabb nemzeti konzultációt indít, mint fogalmazott, egy hazug dokumentumra hivatkozva, hétvégétől a Tisza önkéntesei is kint lesznek mintegy nyolcszáz pulttal, s igyekeznek az ország minden településére eljuttatni az ellenzéki párt valódi adóügyi terveit.

Ezzel párhuzamosan az ellenzéki párt be fogja mutatni azokat az adóemeléseket és új adónemeket is, amelyeket az Orbán-kormány már bevezetett. „Elvisszük annak a hírét is, hogy az Orbán-kormány 2010 óta mintegy hatvan darab adónemet vezetett be vagy emelt meg vagy törölt el adókedvezményeket” - fogalmazott, példaként kiemelve a KATA-adózás bedarálását. Mint mondta, a legalább október 23-áig tartó kampányt segíteni fogja egy új tiszás mobilapplikáció is. Radnai Márk ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az app fő funkciói a feladatkiosztás, az információáramlás, a visszacsatolás és az elismerés lesznek. Azt is közölte, hogy a Tisza Párt aktivistáira feltehetően a választások után is szükség lesz, s az alkalmazás ebben is segítséget nyújthat majd.

Magyar Péter az app életre hívását azzal is indokolta, hogy mivel nagyon sokan vannak, a kapcsolattartás hagyományos módon nehezebb, így szükség van egy ilyen platformra, ahol könnyebben el tudják érni egymást.