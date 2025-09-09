Hadházy Ákos és a Transparency International Magyarország jogerősen pert nyert a Fővárosi Ítélőtáblán, a bíróság elrendelte az adatok nyilvánosságra hozatalát az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer ügyében.
2024-től „adatvédelmi igények” miatt az eddiginél kevesebb ingatlan-nyilvántartási adat lesz mindenki számára megismerhető egy nemrég elfogadott törvény alapján.
A gyanú szerint az egyelőre ismeretlen helységben egykor kitelepített svábok kisemmizésével és egy kormánytisztviselő lefizetésével szerzett meg egy hatalmas ingatlant a településvezető.
A korábban a 119 földhivatalban nyilvántartott adatok a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által üzemeltetett központi adatbázisba kerültek.