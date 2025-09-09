Oroszország;Ukrajna;halálos áldozatok;légicsapás;orosz légicsapás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-09-09 13:13:00 CEST

Orosz légicsapás ért egy falut Kelet-Ukrajnában, több mint 20 civil meghalt

A támadás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint akkor történt, amikor a falubeliek a nyugdíjukat akarták felvenni. A légicsapásnak sok sérültje is van.