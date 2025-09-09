Az izraeli hadsereg elrendelte Gázaváros azonnali kiürítését

Izrael;Hamász;Gáza;evakuálás;

2025-09-09 13:05:00 CEST

Izrael arra figyelmeztetett, fokozza az övezetben a katonai támadásokat, ha a Hamász nem engedi szabadon az utolsó túszokat. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága (OHCHR) közölte, az izraeli művelet „katasztrofális” lesz.

Az izraeli hadsereg (IDF) elrendelte Gázaváros azonnali és teljes kiürítését az újabb offenzíva előtt, miután Izrael arra figyelmeztetett: fokozza az övezetben a katonai támadásokat, ha a Hamász nem engedi szabadon az utolsó túszokat – írja a BBC.

Az IDF arab nyelvű szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében közölte, „nagy erővel” fognak fellépni Gázavárosban, a lakosokat pedig távozásra szólította fel.

A BBC arról számol be, hogy sokan már elhagyták a várost, de nagyobb számban vannak azok, akik maradtak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának (OHCHR) munkatársa arra figyelmeztetett, az izraeli művelet „katasztrofális” lesz, és „mindent elpusztítanak, ami a civilek túléléséhez szükséges”. „Egyértelművé kell tennünk, Gáza középső vagy déli részén nincs biztonságos hely” – szögezte le.

Az izraeli biztonsági kabinet a múlt hónapban hagyta jóvá a Gázaváros feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A városban több százezer palesztin él.