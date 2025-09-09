Az izraeli hadsereg elrendelte Gázaváros azonnali kiürítését

Az izraeli hadsereg (IDF) elrendelte Gázaváros azonnali és teljes kiürítését az újabb offenzíva előtt, miután Izrael arra figyelmeztetett: fokozza az övezetben a katonai támadásokat, ha a Hamász nem engedi szabadon az utolsó túszokat – írja a BBC.
Az IDF arab nyelvű szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében közölte, „nagy erővel” fognak fellépni Gázavárosban, a lakosokat pedig távozásra szólította fel.
A BBC arról számol be, hogy sokan már elhagyták a várost, de nagyobb számban vannak azok, akik maradtak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának (OHCHR) munkatársa arra figyelmeztetett, az izraeli művelet „katasztrofális” lesz, és „mindent elpusztítanak, ami a civilek túléléséhez szükséges”. „Egyértelművé kell tennünk, Gáza középső vagy déli részén nincs biztonságos hely” – szögezte le.
Az izraeli biztonsági kabinet a múlt hónapban hagyta jóvá a Gázaváros feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A városban több százezer palesztin él.