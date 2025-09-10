Késik a budapesti lakhatási program, amelyre két éve csaknem ötmillió eurót nyertek

lakhatási gondok;Fővárosi Lakásügynökség;

2025-09-10 15:41:00 CEST

Nem akad vállalkozó egy volt újpesti iskolaépület bérházzá alakítására, holott erre véletlenül lenne pénze a fővárosnak. A projekt 2023-ban indult.

Több hónapos késésben van a fővárosi önkormányzat „megfizethető lakást mindenkinek” lakhatási programja, amelyre még 2023 júniusában nyertek csaknem 5 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatán. A támogatási szerződést 2023 októberében írták alá, ennek értelmében a főváros „vonzó, fenntartható és megfizethető” lakásokat alakít ki egy önkormányzati tulajdonú, de eredetileg nem lakás célú, használaton kívüli épület funkcióváltó felújításával. Az energiahatékony szociális bérlakások létesítése mellett a projekt fontos eleme, hogy segítő közösséget kovácsolnak a bérlőkből és a környéken élőkből. Ez utóbbira meg is kötötték a partneri szerződéseket nyolc hazai partnerszervezettel (Budapest Brand, Városkutatás Kft., Utcáról Lakásba Egyesület, KÉK Alapítvány, NART Építész Műterem Kft., Popcode Kft., BURST Nonprofit Kft. és a Magyar Energiahatékonysági Intézet). A projekthez egyébként három város – Pula, Breda és Alfafar – is kapcsolódott a jó gyakorlatok megosztása céljából.

Csakhogy a projekt már másodszor akadt el az épületfelújításon. A pályázati anyagban eredetileg megjelölt újpesti Szabadkai utcai ingatlanról kiderült, hogy az időközben módosult kerületi építési szabályozás miatt már nem alakítható benne 20 lakás, csak 12. Ez viszont nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Lázas keresésbe fogott a fővárosi önkormányzat, majd kiválasztottak egy másik IV. kerületi ingatlant. A Baross utcai épület egykoron a Simon Ferenc Bőripari Szakiskola otthona volt, de már évek óta üresen áll. Ráadásul kicsit nagyobb is mint kellene, így a tervezett 20 helyett 26 bérlakást alakítanak az „Affordable Housing for All” (AHA) projekt keretében.

A Demo Hub névre keresztelt bérház tervezésével 2024 márciusában bízták meg a NART építész Műtermet, amely idén februárra szállította le a kiviteli tervdokumentációt. A 2500 négyzetméteres épületben a lakásokon kívül közösségi tereket, mosókonyhát, tetőtéri pavilont és tetőteraszt létesítenek alacsony költségű „moduláris belsőépítészeti megoldással. Az alacsony rezsiköltségeket a hőszivattyúk és napelemek biztosítják. A projekt részeként parkolókat alakítanak ki és létesül egy 1300 négyzetméteres kert, a közös helyiségeket bútorokkal, háztartási gépekkel szerelik fel. A projekt teljes költségvetése 6,2 millió euró (jelen árfolyamon 2,48 milliárd forint), amelyből 5 milliót ad az unió. Ebből az iskolaépület átalakítására, felújítására a tervezői költségbecslés alapján 1,66 milliárd forintot szántak.

Idén májusban írták ki a kivitelezői tendert, csakhogy egyetlen ajánlat érkezett, de a főváros valódi versenyt szeretne, így eredménytelennek nyilvánították. Augusztusban piaci konzultációt hirdettek, amelyre 5 cég jelentkezett be, de végül csak kettő vett részt. Észrevételt egyik sem tett. Karácsony Gergely főpolgármester a héten saját hatáskörben engedélyezte a tender újraindítását, amely nemsokára megjelenik.

Az idő szorít. A korábbi tervek szerint a kivitelezés már a nyáron elkezdődött volna, de még csak a kivitelező keresésénél tartanak. Az eredménytelen közbeszerzés miatt már most több mint három hónapos késésben vannak, mivel a projekt bizonyos feladatait a beköltöző családokkal együtt kellene megvalósítani. A vállalkozónak így 12 hónapja marad munkára. A projekt lezárásának céldátuma 2027 novembere. A lakásokat egyébként a Lakásügynökségen keresztül adják bérbe.