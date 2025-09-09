Megszüntette a MÁV az Elvirát, Emma marad helyette

MÁV;tömegközlekedés;menetrend;vonatközlekedés;

2025-09-09 14:22:00 CEST

A vasúttársaság szerint a menetrendikereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira oldal a továbbiakban nem használható, helyette ezentúl az Emma oldalt lehet használni.

Lekapcsolta a MÁV az Elvira menetrendkereső weboldalát – szúrta ki a hvg.hu.

Az oldalra látogató felhasználókat kedden már a következő üzenet fogadja: „Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt.”

Az új oldalt, az Emmát egyébként egy ideje már lehetett az eddigi Elvirával párhuzamosan használni. Előnye, hogy nem csak vasúti, hanem buszos és HÉV-menetrendeket is tartalmaz, Budapesten pedig azt is mutatja, hogy a BKK-járatok merre tartanak épp. A késésekre vonatkozó adatokat ellenben nehezebb kinyerni belőle, mint az Elviráról, ahol automatikusan táblázatba rendezve láthattuk a kiválasztott útvonalon a nap összes járatát – írja a lap.

Mint arról beszámoltunk, sokan kritizálták a MÁV-ot, amikor a nyáron megszüntette a Vonatinfó oldalt, amelyen korábban térképen lehetett figyelni, merre járnak a vasúttársaság szerelvényei, és mennyi a késésük. A hivatalos magyarázatuk akkor az volt, hogy egységesíteni kívánják a MÁV-csoport utastájékoztatását, így ezentúl az Emmán érhető el minden információ.