Nem akad vállalkozó egy volt újpesti iskolaépület bérházzá alakítására, holott erre véletlenül lenne pénze a fővárosnak. A projekt 2023-ban indult.
A lakhatási szegénységgel küzdők, albérlők és az uzsorások áldozatai sem kaptak segítséget a járvány és a válság idején.
Közhasznú bérlakásrendszer jelenthetne megoldást az egyre erőteljesebben körvonalazódó lakhatási válságra – vélik a civilek. A példáért csak a szomszédig kell menni.
Ha hajléktalan életformát betiltják, legyen hangsúlyosabb az alaptörvényben az emberhez méltó lakhatás joga is – erre kéri a a jogalkotókat Székely János szombathelyi megyéspüspök.
A társadalom szélére sodródott csoportok lakhatási problémái tovább súlyosbodtak tavaly, egyre több embernek nem megfelelőek a lakáskörülményei - állapította meg a Habitat for Humanity Magyarország éves jelentésében.