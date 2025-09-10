„Ezzel az eszközzel kontroll alatt lehet tartani a kampányt” – Fideszes téglák kiszűrésére is használhatják a Tisza Párt applikációját

kampány;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-09-10 16:30:00 CEST

Látszik, a Magyar Péter politikai alakulatába többen is a piaci világból érkeztek. Magyar viszonylatban innováció, a világpolitikában már láttunk ilyet.

Segítheti a Tisza Pártot a most indított mobiltelefonos alkalmazás, a Tisza Világ applikáció. Ráadásul a bevezetett pontgyűjtés motiválóan hathat az önkéntesekre. – Ezzel az eszközzel kontroll alatt lehet tartani a kampányt. A Tisza Szigetek decentralizáltan működtek, nem igazán láttak rá felülről, hogy hol mi történik, és azt láttuk, hogy ha valami hiba történik, az nagy visszhangot okoz a médiában. Ha most be tudják ide csatornázni az önkénteseket, akkor ezek kiküszöbölhetővé válnak, és központ kvázi mindent látni és irányítani tud majd – fogalmazott lapunknak Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.

A telefonra letölthető alkalmazásról először Kötcsén beszélt Magyar Péter. A kedden startoltó applikáció célja, hogy közösséget építsen és központilag szervezze a párt aktivista hálózatát. Az alkalmazásról Radnai Márk alelnök korábban úgy nyilatkozott, hogy mindenki számára átláthatóvá válnak a feladatok és az események, legyen szó pultozásról, szórólapozásról, vízosztásról vagy akár fuvarról. Az app megmutatja a közelgő programokat, amelyekhez a felhasználók csatlakozhatnak, és pontos információt kapnak arról, hol és mikor tudják segíteni a közösséget.

Bene Márton szerint noha ez az applikáció magyar viszonylatban innováció, a világpolitikában már láttunk ilyet, például Barack Obama kampányában, ahol ez a fajta közösségszervezés nagyban hozzájárult a volt elnök győzelméhez. Ezen kívül a francia elnök, Emmanuel Macron és az indiai miniszterelnök, Narendra Modi élt sikeresen hasonlóval. Így tehát elterjedtnek azért világviszonylatban sem nevezhető, mindenesetre nem egy új ötletről van szó.

A közösségszervezéssel együtt ez az eszköz arra is alkalmas, hogy jobban ki tudják szűrni azokat a fideszeseket, akik beépültek, hisz ők feltehetően nem lesznek olyan aktívak, és ha pozícióosztogatásra kerül sor, nem fognak átjutni a rostán.

Másfelől ha minden aktivitás egy központi rendszerbe fut be, konkrétan látni fogják melyek azok a területek, települések ahova erősítés kell, és abból is milyen típusú. Például ha valahol csak szórólapoznak páran, oda érdemes lehet erősítést küldeni– mondta a politológus.

Az alkalmazásban egyébként különböző feladatokra lehet jelentkezni, amiért pontokat lehet gyűjteni. Például örökbe lehet fogadni egy falut, ami azt jelenti, hogy párosával vállalhatják, hogy rendszeresen jelen vannak egy településen, szórólapoznak, terjesztik a Tiszta Hang újságot, kapcsolatot építenek a helyi szereplőkkel. Emellett lehet jelentkezni „szigetmentorálásra”, amely új közösségek létrehozását támogatja, útmutatót ad szórólapok készítéséhez, baráti találkozók szervezéséhez, és a regisztráció menetéhez.

Digitális részvétel is lehetséges: pont jár mémek és rövid videók készítéséért, amelyek a helyi problémákat mutatják be, valamint közösségi média aktivitásért is. A programokon való részvétel – például ünnepi beszédek, országjárás vagy családi napok – szintén pontszerző. Akár egy mezei szórólapozás is önmagában pontot ér. A rendszerben minden vállalást jelenteni kell, így kerülnek be a teljesítmények az összesítésbe.

Bene Márton elmondta, ebből az egészből is látszik, a pártban többen is a piaci világból érkeztek, ugyanis ez a pontgyűjtéses rendszer, szaknéven a gamifikáció (játékosítás) jól ismerhető a marketing területéről. Ha ehhez valamiféle jutalom is kapcsolható (egyelőre ezt nem tudni, feltehetően pozíciók osztogatásánál számítani fog, ki, mennyi pontot gyűjtött) az még motiválóbb is lehet.

– A pontgyűjtés már önmagában egy versenyhelyzetet teremt, például egy közösségen belül is összemérhetik az aktivisták a teljesítményüket, de akár rivális Tisza szigetek is vetélkedhetnek egymással. – vélekedett Bene, aki hozzátette a „fogadj örökbe egy falut” kezdeményezés is igen jó ötletnek tűnik, hisz minden ellenzéki párt küzdött azzal, hogy nem tud eljutni a falvakba, Magyar Péter pedig nem lesz képes a két lábán ennyi helyre eljutni a választásig.

Magyar Péter egyébként már kedd délelőtt kiposztolta közösségi oldalán, hogy a reggel 9 órás indítást követően „kevesebb mint két óra alatt a toplista élére ugrottunk – megelőzve a ChatGPT-t és a TV2 Play-t!”