Évente egymilliárd szál cigaretta kerül forgalomba adózatlanul Magyarországon

cigaretta;NAV;illegális kereskedelem;

2025-09-09 22:06:00 CEST

Minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik, mintegy kétharmaduk hamisított termék.

Magyarországon évente csaknem egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben. A NAV arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális dohánytermékek kereskedelme sokaknak a gyanúsan alacsony árakat jelenti, miközben az ellenőrizetlen alapanyagok és gyártás miatt rendkívül komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában, ráadásul a szervezett bűnözést gazdagítja.

A NAV 2023 őszén hozta létre az Illegális Dohány Elleni Munkacsoportot (IDEM), amely mostanra nagy eredményeket ért el a feketepiac visszaszorításában. Az évente forgalomba kerülő csaknem 1 milliárd szál adózatlan cigaretta mintegy kétharmada hamisított termék. 38 vizsgált európai ország - köztük a 27 EU-tag - összesített cigarettafogyasztása 2024-ben 0,7 százalékkal 521,9 milliárd szálra csökkent, miközben az illegális forrásból származók aránya 0,2 százalékkal 52,2 milliárdra nőtt 2023-hoz képest. Felhívták a figyelmet: ez a teljes piac 10 százalékának felel meg, azaz minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik. Varga Sándort, a NAV pénzügyőr ezredese ennek kapcsán emlékeztetett, évente Európában 100-130 illegális cigarettagyárat zárnak be. A NAV májusi akciójában 41 helyszínen 156 tonna fogyasztási dohányt és 1 millió doboz cigarettát foglalt le, amelyek mintegy 24 milliárd forint értéket képviselnek.

A NAV figyelemfelhívó videóban mutatja be az ismeretlen eredetű termékek lehetséges egészségügyi és biztonsági kockázatait, amely mesterséges intelligencia segítségével emlékeztet az illegális dohánytermékek egészségügyi és gazdasági veszélyeire. A cigarettacsempészet világát feldolgozó klip Janklovics Péter színész főszereplésével készült.