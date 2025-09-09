Kiderült, Szijjártó Péter melyik céggel ír alá hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést

földgáz;Szijjártó Péter;Milánó;vásárlás;Shell;

2025-09-09 14:19:00 CEST

A külügyminiszter azt is kifejtette, miért nem vagyunk képesek elszakadni az orosz gáztól.

A magyar kormány célja az energetikai diverzifikációval nem a meglévő források lecserélése, hanem azok megőrzése és újabbak bevonása, kizárólag ez garantálhatja hazánk hosszú távú ellátásbiztonságát – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban.

A tárcavezető a Gastech konferencián felszólalva kiemelte, az Európai Unió REPowerEU nevű programja a jelenlegi formájában teljesen tönkretenné a magyar energiaellátás biztonságát, mert az infrastrukturális adottságok nem teszik lehetővé az orosz források elvágását. Hozzátette, hogy ennek földrajzi és fizikai, nem pedig politikai és ideológiai okai vannak, hazánk ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, a másfelől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elégséges a kőolaj- és földgázigény ellátásához.

„Szeretnénk több energiát vásárolni több forrásból? Igen. Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shell-lel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval”

– jelentette ki a tárcavezető, aki már kedd reggel, a budapesti repülőtérről megosztott posztjában jelezte, hogy újabb földgázgázvásárlási szerződést írnak alá, részleteket azonban nem közölt.

Mostani felszólalásában úgy fogalmazott:

„De vajon ezáltal képesek leszünk-e elszakadni az orosz földgáztól? Nem, a földrajzi és infrastrukturális adottságok miatt. Addig nem, amíg nem gondoskodunk az infrastruktúra fejlesztéséről a térségben. Ez a valóság.”

Szijjártó Péter az energetikai találkozón hangsúlyozta, hogy bár Magyarország mindent megtett ennek érdekében, hét szomszédja közül hattal összekötötte a hálózatát, szárazföld által körülvett országként erősen függ a szomszédaitól és a szomszédai szomszédaitól.

„Egyszerűen fizikailag van egy bizonyos éves földgáz- és kőolajigényünk, hogy országunk működőképes legyen. Ha fokozatosan beszüntetjük az orosz energiaforrások használatát, akkor földrajzi okokból nem tudjuk fenntartani az ország működését” – figyelmeztetett. Majd arról számolt be, hogy a magyar kormány a diverzifikáció pártján áll, ezért több évvel ezelőtt más országokkal együtt az Európai Bizottsághoz fordult a délkelet-európai gázvezetékek kapacitásbővítését kérve, viszont elutasító választ kaptak.

„Azt mondták, hogy nem állnak készen a régió gázinfrastruktúrájának további finanszírozására, ugyanis a földgáz nem divatos, a földgázt fokozatosan kivonják a használatból” – emlékeztetett. Megjegyezte,

„most egyfelől kénytelenek vagyunk diverzifikálni, másfelől elutasítanak minket. Ennek semmi köze az ideológiához. Ennek semmi köze a politikához. Ez a nagyon egyszerű valóság”.

A miniszter végezetül megismételte, hogy a magyar volt az egyetlen olyan kormány Európában, amely nyíltan szurkolt Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelméért, hiszen csakis ő vethet véget az ukrajnai háborúnak, ő az egyetlen remény a béke visszatérésére, amire nagy szükség lenne, mivel Magyarország már három és fél éve szenved a fegyveres konfliktus következményeitől.