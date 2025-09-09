Minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik, mintegy kétharmaduk hamisított termék.
Az érintett kereskedő nem rendelkezett behozatali engedéllyel, így elindult a büntetőeljárás.
Ha minden vádpontban bűnösnek találják, több mint 30 év börtönbüntetést is kaphat.
Brüsszel a napokban bejelentette, szigorúan szabályozza a 250 évnél régebbi tárgyak behozatalát Európába. Az Interpol adatai szerint az antik kincsek forgalmának 80-90 százaléka illegális.
Összefognának a nagy dohánygyárak és a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) az elburjánzó feketekereskedelem ellen. Ezt a fellépést gyengítheti, ha az országgyűlés elfogadja a hazai dohányipart sújtó, egészségügyi hozzájárulásnak becézett különadó tervezetet, ami miatt az ágazat szereplői jogi lépéseket is terveznek. A monopolhelyzetbe kerülő központi dohánytermék elosztóról napvilágot látott kormányzati elképzelés pedig durva beavatkozás a piaci versenybe.
Rendőrök és adóellenőrök csaptak le a budapesti Ganz telepen, Magyarország egyik legnagyobb távol-keleti kereskedelmi központjánál, ahol - köztudottan - a kereskedők legális számlát nem használnak - adta hírül a hvg.hu
Lakossági bejelentés alapján ütöttek rajta egy illegális autóbontón a rendőrök Soroksáron egy ház udvarán - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Egyre növekszik a kitömött vadállatok iránti kereslet a kínai gazdagok körében, akik egy-egy állatért átszámolva több tízmillió forintot is kifizetnek. A piacon szinte kivétel nélkül mindenféle állat megtalálható: így legálisan vásárolható preparált elefántfej, szarvas, zebra vagy oroszlán. Minél nagyobb és ritkább, valamint veszélyeztetettebb egy-egy faj, annál magasabb az érte elkért ár - idézi az egyik eladót a Pejcsing Zsipao című kínai lap.
Tizenötezer darab, összesen mintegy három tonna súlyú olyan elefántagyart semmisítettek meg csütörtökön a párizsi Eiffel-toronynál, amelyet az elmúlt húsz évben foglalt le a francia vámőrség, közel egymillió eurós (307 millió forintos) értékben.