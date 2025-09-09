Bizarr hobbi a dúsgazdagok körében

Egyre növekszik a kitömött vadállatok iránti kereslet a kínai gazdagok körében, akik egy-egy állatért átszámolva több tízmillió forintot is kifizetnek. A piacon szinte kivétel nélkül mindenféle állat megtalálható: így legálisan vásárolható preparált elefántfej, szarvas, zebra vagy oroszlán. Minél nagyobb és ritkább, valamint veszélyeztetettebb egy-egy faj, annál magasabb az érte elkért ár - idézi az egyik eladót a Pejcsing Zsipao című kínai lap.