Kubatov Gábor szólt az MLSZ-nek, hogy a jövőben ne használja fel a FTC játékosait a kampányvideóihoz

Kubatov Gábor;MLSZ;kampányvideó;gyűlölködés;Varga Barnabás;

2025-09-09 15:45:00 CEST

A MLSZ a többi között a zöld-fehérek csatárával, Varga Barnabással próbálja meggyőzni a szurkolókat, hogy lehetőleg ne szidják túl alpárian az ellenfelet, mert az UEFA büntet érte.

A Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ) hosszú ideje támadó Kubatov Gábor FTC-elnök és Fidesz-pártigazgató is megnyilvánult azokkal a kampányfilmekkel kapcsolatban, amelyekkel a szövetség azt igyekszik elősegíteni, hogy lehetőleg ne kapjunk megint zártkapus büntetést a nézőtéri cigányozások és buzizások miatt.

Mint ismert, az MLSZ két kampányfilmmel jelentkezett a vb-selejtezők előtt. Az elsőben egy üres és egy szurkolókkal teli stadion hangulatát hasonlították össze Varga Barnabás asszisztálásával, aki megkérte a szurkolókat, hogy ne cigányozzanak és „az XY homoszexuált” is felejtsék el. A második videó már jóval megosztóbbra sikerült, abban Mucsi Zoltán főszereplésével mutatják be a helytelen szurkolói magatartásformát.

Főleg ez utóbbi vágta ki a biztosítékot több szurkolói csoportban is, most pedig Kubatov Gábor is beszállt az üzengetésbe. A Facebookra feltöltött videóüzenetben azt közölte: a téma, amit a videók érintenek, fontos, ő is évek óta kiáll, szerinte azonban ez a mostani „nem véletlenül” vágta ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. – Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni. Ezért arra kérte az MLSZ-t, hogy a jövőben ne használja a FTC logóját és ha lehet, a játékosait sem ilyen „nívótlan” kampányfilmek készítéséhez.

Kubatov Gábor üzenetében ugyanakkor alighanem szerepet játszik az a tény is, hogy a klubvezérként egy ideje magánháborút vív az MLSZ-szel, elsősorban azért, mert az úgynevezett magyarszabály bevezetésével - amit egyébként a szurkolók szerves része támogat - az MLSZ fellépett az ellen a gyakorlat ellen, hogy az NB I-es csapatokat idegenlégiósokkal tűzdeljék tele. A szabály szerint az a csapat, amelyik minden bajnoki meccsén hajlandó 5 magyart, köztük egy fiatalt szerepeltetni, nagyságrendileg 150 millió forinttal több éves támogatást kap, mint aki nem - és ez a rendelkezés felettébb kiakasztotta az addig jórészt külföldi játékosokkal vitézkedő Fradi elnökét.

A magyar labdarúgó-válogatott ma este fogadja Portugália csapatát, és már több ízben fordult elő, hogy Cristiano Ronaldóra hangszerelték „az XY homoszexuál” rigmust, így feltehetően ez is motiválta az MLSZ-t, hogy felhívja a figyelmet az ilyesmiért várható UEFA-szankciókra.