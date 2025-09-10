Két csodálatos Varga-fejes, fájdalmas döntetlen után fájdalmas vereség.
Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Ötvös Bence először kapott meghívót.
1986 óta nem sikerült kijutnia a magyar csapatnak az egyik legnépszerűbb és legrangosabb sporteseményre.
A régió tíz országának válogatottja szerepelt jobban hazánk együttesénél a vb-selejtezőkben.
Ritkán akad olyan tétmeccs, amely előtt egyértelműen kijelenthető: a magyar válogatott az esélyes. A ma esti vb-selejtező San Marino ellenében: ilyen.
Egy idegenbeli mérkőzésre nem utazhatnak el a drukkereink, ráadásul a FIFA fegyelmi bizottsága több mint 25 millió forintos büntetést is kiszabott.
A miniszter közölte: a magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatban áll a brit rendőrséggel.
A szövetség leszögezte, zérótoleranciát alkalmaz az ilyen "irtózatos viselkedéssel" szemben.
A szövetségi kapitány szerint az albánok elleni vereséget követően sokan idiótának gondolták, most pedig hősök lettek.
A magyar válogatott Sallai Roland büntetőjével a 24. percben került előnybe, a házigazdák pedig a 37. percben egy pontrúgást követően John Stones révén egyenlítettek.
Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott 46-19-re legyőzte pénteken Olaszországot a világbajnoki selejtező első, érdi mérkőzésén.
Rendkívül nehezen nyert 3-0-ra a magyar labdarúgó-válogatott a világranglista utolsó helyen álló San Marino otthonában világbajnoki selejtezőn.
A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-s győzelmet aratott vasárnap San Marino vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában.
Hollandia és Horvátország kikapott, a világbajnok francia labdarúgó-válogatott hazai pályán csupán döntetlennel kezdett az európai vb-selejtezők nyitó körében.
Magyar labdarúgóról még soha nem mondta felelős vezető, hogy inas, más szakmák azonban nem jártak ilyen jól. Látnánk már a mestermunkát.
A magyar válogatott az utóbbi időszak várakozáson felüli eredményeinek – kijutás az Eb-re, az NL-ben a B divízióban csoportelsőség és felkerülés az A osztályba – köszönhetően a harmadik kalapba került a kiemeléseknél.
Csak a magyar labdarúgó-válogatott nem ért oda az első két helyre a vb-selejtezőkön a tavalyi Eb meglepetéscsapatai közül.
Lars Olsen, a feröeri labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar csapat nem igazán lépett előre az Európa-bajnokság óta, ezzel együtt nehéz mérkőzésre számít a két együttes keddi világbajnoki selejtezőjén a sorozat zárásakor.
Magyarország labdarúgó-válogatottja több egyéni hibát vétve sima, 5-2-es vereséget szenvedett Svájctól szombat este Bázelben, a világbajnoki-selejtezők kilencedik fordulójában.
Tavaly november óta először szerzett gólokat a magyar labdarúgó-válogatott, amely csütörtök este 3-1-re verte Lettországot az Üllői úti stadionban rendezett világbajnoki-selejtezőn.
Ha holnap este is csütörtököt mond a magyar labdarúgó-válogatott, akkor a fehérvári igazgató módszerét kell alkalmazni. A direktor a 0-4 után is úgy vélte: a Videoton az erősebb csapat. Lehet, hogy legjobbjaink győztek Andorrán?
Megérkezett a realitás talajára a magyar labdarúgó-válogatott, amely szombaton sima 3-0-s vereséget szenvedett világbajnoki selejtezőn az Európa-bajnok Portugália otthonában, és a minimális matematikai esély ellenére gyakorlatilag elbúcsúzott a 2018-as oroszországi világbajnokságtól. A magyar nyilatkozatokból ez csak elvétve derül ki, de szégyenletes volt a Fehér Miklós-megemlékezésnek nevezett utcai vonulás is a meccs előtt, amikor a tömeg Cristiano Ronaldo, illetve Szlovákia és Románia szidalmazására helyezte a hangsúlyt.
Portugália csapata úgy nyert, ahogyan akart, a magyar labdarúgók csupán edzőpartnerei voltak az Európa-bajnoki címvédő együttesnek a szombat esti lisszaboni vb-selejtezőn. A házigazdák 3-0-ás sikere megfelel a két válogatott egymás elleni örök mérlegének, amely négy döntetlent és nyolc portugál diadalt foglal magában, magyar győzelmet nem tartalmaz.
Tegnap délután elutazott Portugáliába, az Európa-bajnok elleni szombat este következő világbajnoki selejtező helyszínére a magyar labdarúgó-válogatott. Az indulás előtti utolsó tréninget megelőzően Bernd Storck szövetségi kapitány és Szalai Ádám Telkiben válaszolt az újságírók kérdéseire, a népszerű csatár pedig úgy nyilatkozott: Lisszabonban is biztosan lesznek lehetőségei a magyar együttesnek.
Andorra magabiztos legyőzésével csupán a tétmeccsek sorozatát zárta le a magyar labdarúgó-válogatott erre az évre, hiszen a nemzeti tizenegyre ma este még vár egy Svédország elleni barátságos mérkőzés a Groupama Arénában. A csapat negyedik gólját szerző Szalai Ádám boldog, hogy nagyarányú sikert arattak vasárnap, Nagy Ádám pedig abban bízik, hogy győzelemmel búcsúznak a közönségtől.
A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap hazai pályán 4-0-s győzelmet aratott a pont nélküli, sereghajtó Andorra felett a 2018-as, oroszországi világbajnokság európai selejtezősorozatának negyedik fordulójában. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓ: Molnár Ádám