Nyílt levelet írt Orbán Viktornak Takács Péter sértő nyilatkozata miatt a burgenlandi tartományi elöljáró

Ausztria Burgenland tartományának vezetője nyílt levelet írt Orbán Viktornak, miután Takács Péter augusztusban leszólta az osztrák mentősök színvonalát. Hans Peter Doskozil szerint a magyar egészségügyi államtitkár hamis kijelentéseket tett a burgenlandi mentősökről, és ezzel megalázta őket – számol be a Kronen Zeitung alapján a Telex.
Az ügy előzménye, hogy Takács Péter a Fidesz-frakció Harcosok Órája című podcastjében arról beszélt, hogy a burgenlandi mentőautókban nincs se GPS, se online mentővezérlés, és mágnestáblán követik, melyik jármű éppen hol jár. Majd felhozta, hogy van most egy együttműködés a burgenlandi és a magyar mentősök között, és amikor az osztrák mentősök meglátták a magyar kollégák járművét, ámultak annak felszereltségén. – Nekünk első lépésben a burgenlandi mentők színvonalát uniós pénzből fel kell húzni a magyar mentők színvonalára, hogy a mentési rendszerünket össze tudjuk hangolni – fogalmazott a műsorban Takács Péter. Az osztrák tartományi elöljáró ezt különösen sértőnek találta, elfogadhatatlannak és provokációnak nevezte.
Hans Peter Doskozil szerint a magyar egészségügyi államtitkár szavai hamisak és méltatlanok a két ország partnerségéhez, ezért nyilvános helyreigazítást szeretne Orbán Viktortól, és arra kéri a magyar kormányfőt, hogy a jövőben kerüljék a hasonló megnyilvánulásokat.