Ausztria;Orbán Viktor;Burgenland;mentők;nyílt levél;Takács Péter;

2025-09-10 09:34:00 CEST

Nyílt levelet írt Orbán Viktornak Takács Péter sértő nyilatkozata miatt a burgenlandi tartományi elöljáró

Hans Peter Doskozil elfogadhatatlan provokációnak nevezte és kikérte magának, hogy a magyar egészségügyi államtitkár kritizálta az osztrák mentőautók színvonalát.