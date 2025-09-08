Takács Péter egyik fiát közpénznek csúfolják az iskolában

egészségügy;sajtó;bullying;Takács Péter;

2025-09-08 10:58:00 CEST

Sajnos gátlástalanok a politikai ellenfeleink - sajnálkozott az egészségügyi államtitkár.

Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint amit a közbeszédben vagy az úgynevezett „balliberális” sajtóban megjelentek alapján feltételeznek róla - jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Indexnek adott interjújában.

Takács Péter szerint a tények is ezt mutatják. Példaként említette, hogy nemrégiben jött ki az Eurostat felmérése, amiben azt kérdezték az emberektől, hogy ki nem jutott megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Magyarországon ez a szám mindössze 1,4 százalék. Az ötödik legjobbak vagyunk, ami szerinte parádé. Kifejtette, érzet és tapasztalat közötti különbség egyik európai uniós országban sem olyan nagy, mint Magyarországon, amiben nagy felelőssége van a sajtó állítólagos hangulatkeltésének is. – Az egészségügyben nem az a szenzáció, hogy jól működik valami, hanem amikor rémtörténeteket mutatnak be – „nyolc évre kapott időpontot”, „a harmadik kórház küldte el, és még mindig nem látták el” – ehhez hasonló címek vannak, ez egyfelől érthető, hiszen erre többen kattintanak rá. – Ugyanakkor ahhoz képest, hogy mennyi ellátási esemény van Magyarországon, a töredéke az, ahol valóban súlyos ellátásszervezési hiba, vagy orvosszakmai mulasztás történt - fogalmazott, megjegyezve: hogy az ellenzék és az őt kiszolgáló média „aktív lejárató kampányokat” folytat.

Kommentelési stílusáról szólva azt mondta, nem áll tőle messze „az ironikus, pikírt humor”, amely láthatóan idegesíti politikai ellenfeleit. Takács Péter hatékonynak nevezte kommunikációját. Azért utálnak ennyire – kockáztatta meg. (Mindebből annyi igaz, hogy az egészségügyi államtitkárnak néha fáj az igazság – a szerk.)

Az államtitkár beszélt arról is, hogy gyerekeit több atrocitás és szóbeli bántalmazás érte. Nagyobbik fiát ki kellett íratni egy XII. kerületi általános iskolából, mert rendszeresen zaklatták. Apád lop, rohadjatok meg, szétlopjátok az országot - ezeket a szidalmakat hallgatta hosszú hónapokon keresztül.

Az egyik tízéves gyerek elesett, a fiam odament segíteni, nyújtotta a kezét. A másik gyerek meg ellökte a felé kinyújtott kezét és rászólt: „Húzzál innen, te fideszes geci! Takarodj, olyan nagyképű vagy, mint az apád! Az egész családotok az, pedig csak Orbán csicskái vagytok.” Egy tízéves gyerek mondta ezt, akinek egyébként egy ellenzéki újságíró az apja. Vajon mit hall otthon? Biztosan nem azt, amit az enyém

- mesélte. Középső fiát például közpénznek csúfolják. Szörnyű, hogy a gyerekeket is belerángatják a politikai küzdelmekbe. Én még sosem hallottam, hogy valakit azért bántanának az iskolában, mert az apja ellenzéki politikus. Sajnos gátlástalanok a politikai ellenfeleink - sajnálkozott.

Takács Péter szerint matematikai képtelenség, hogy a Szent János Kórházban minden pillanatban, mindenhol legyen vécépapír. Hiába van a legjobb rendszer, ha kirakják a vécépapírt, lehet, hogy öt perc múlva már nincs ott. Kórházigazgató koromban volt egy őrült esetünk – valaki minden hónapban ellopta a gyereksebészet vécéülőkéjét - fejtegette.