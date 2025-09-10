Orbán Viktor elárulta, kiknek szólt a kötcsei fenyegetés

Orbán Viktor;fenyegetés;Kötcse;választás 2026;

2025-09-10 08:20:00 CEST

A miniszterelnök a beszédének legvégén azt üzente, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.

Azt mondtam, hogy a következő hét hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Azoknak szólt, akik ezt nem akarták – árulta el Orbán Viktor a Balzac című lapnak, amikor a kötcsei beszédének zárómondatáról kérdezték.

A miniszterelnök az idén először nyilvánosan közvetített kötcsei előadásának legvégén azt üzente: „Ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.” A beszéd után egyből megindultak a találgatások, hogy pontosan kiknek szólt Orbán fenyegetése. Török Gábor politológus például azt nyilatkozta, hogy zárómondatával a miniszterelnök elsősorban nem a Tisza Pártnak vagy a választóknak üzenet, hanem a kormánypárti politikustársaknak és a NER elitjének.

A 24.hu cikke szerint a Balzac azt is megkérdezte az Újlipótvárosban, az Öt című podcast felvételéről távozó kormányfőtől, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miért vett részt nemrég a pekingi katonai díszszemlén. – Azért ment ki, hogy ne kelljen nekem. Nagyon rendes tőle, hogy kiváltott engem” – mondta Orbán Viktor. Arra, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszternek rengeteg diktátorral kellett együtt mutatkoznia, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy „ez a második világháborút lezáró ázsiai győzelmi díszszemle volt. Hozzátette: – Miután mi elvesztettük a második világháborút, én nem mehettem el.