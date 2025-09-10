Honvédelmi Minisztérium;tervezet;drónok;

Öngyilkos drónok bevetéséről szóló jogszabályt készít elő az Orbán-kormány

Jogi keretet teremtenek a cirkálólőszerek alkalmazására.

Az állami szervek által használt drónok (hivatalosan „pilóta nélküli állami légi járművek”) szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium. A jogszabály megfogalmazott célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását, és jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására – vette észre a hvg.hu. A portál megjegyzi, ez utóbbinak – amely különösen az orosz–ukrán háború óta játszik egyre fontosabb szerepet a fegyveres konfliktusokban – külön kategóriát alkot a rendelet.

A jogszabálytervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:

  • A1 és A2: 4 kilogramm alatti,

  • B1 és B2: 4–25 kilogramm közötti,

  • C: 25–150 kilogramm közötti,

  • D: 150–600 kilogramm közötti,

  • E: 600 kilogramm feletti drónok,

  • F: cirkálólőszerek.

A portál összefoglalója szerint az F kategóriába tartozó cirkálólőszerek definíció szerint „olyan pilóta nélküli állami légi járművek, amelyek robbanó- vagy más megsemmisítő töltetet hordoznak, és ennek működésbe lépésekor maga az eszköz is megsemmisül”. A kiképzéshez használt azonos felépítésű, de harci töltetet nem tartalmazó drónok is ide tartoznak. Az öngyilkos drónok üzemeltetésekor

a „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján, ezzel gyakorlatilag a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelve azokat.

A cirkálólőszerek alapvetően csak akkor vehetnek részt a légi közlekedésben, ha a hatóság nyilvántartásba vette az üzembentartót, az pedig kérelemben nyilatkozott arról, hogy megfelelő műszaki dokumentációval és oktatási tematikával rendelkezik, a kezelőszemélyzet kompetens és alkalmas a feladat ellátására, illetve van baleseti készenléti szolgálata és repülésbiztonsági szervezete.

A rendelet a drónok üzemeltetőire is részletes szabályokat állapít meg. Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják, ide tartozik

  • a honvédség,

  • a rendőrség,

  • a Terrorelhárítási Központ,

  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,

  • a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

  • a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

  • a katasztrófavédelem,

  • a NAV,

  • a büntetés-végrehajtás,

  • az Országgyűlési Őrség,

  • az idegenrendészet,

  • és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

Ezek a szervek felelősek a drónok üzemeltetéséért, a kezelők kijelöléséért, valamint a jártasság és a képzés fenntartásáért. A kezelőknek szakszolgálati engedéllyel kell rendelkezniük, de a rendelet kimondja, hogy a NATO- vagy EU-tagállamok által kiadott engedélyek automatikusan elfogadottak.

A rendelettervezet külön kitér arra, hogy ha a drón fedélzetén elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés (például zavaró berendezés vagy radar) található, az üzemeltetéshez külön frekvenciaengedély vagy uniós CE-jelölés szükséges. A cirkálólőszerek esetében az is előírás, hogy az üzembentartó saját nyilvántartást vezessen róluk, és egyedi azonosítóval lássa el őket.

