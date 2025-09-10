Jövőre a Fidesz bukhatja a vidéket, elveszhet Hódmezővásárhely és Debrecen is

választás;

Menczer Tamásnak és Tuzson Bencének sem lesz könnyű újráznia a választókerületében – állítják szakértők a Fidesz-Tisza meccs vidéki állásáról.

A Fidesz két év alatt arányaiban ugyanannyi szavazót vesztett a vidéki kistelepüléseken, mint a fővárosban – mondta lapunknak Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szakértője.

Bár friss mérések szerint augusztusban hibahatáron belül erősödött a Fidesz, a közvélemény-kutatók többsége továbbra is jelentős Tisza-előnyt mutat. Orbán Viktor regnáló képviselői harmadát cseréli le a választókörzetekben. Sőt „az örök ellenzéki” Budapesten kívül, vidéken is sorcsere következik; áprilisban olyan fideszes nagyágyúk nem indulnak újra, mint Kósa Lajos, Lázár János, vagy Borsodban Riz Gábor. „A Fidesz belső mérései szerint az eddigi képviselőik jelentős része teljesen esélytelenül indulna a választáson, ezért, mint régen a lejtmenetben lévő szocik, igyekeznek ismert embereket, sportolókat vagy polgármestereket magukhoz édesgetni és mögéjük bújni” – írta ezzel kapcsolatban Magyar Péter múlt heti Facebook-posztjában. Orbán Viktor kötcsei beszédében megismételte: az esélyesség terhe nyomja a Fideszt, 80 egyéni körzetet hoznának el ma is. Bódi Mátyás szerint utóbbi tapinthatóan nem felel meg a valóságnak.

A nagyvárosokban már 2024-ben, az uniós választásokon is kifejezetten gyengén szerepelt a Fidesz, különösen ott, ahol nagyobb egyetem található; vagy olyan társadalmi feszültség van, mint Debrecenben. - Tavaly itt az országosan még 30 százalékos Tisza Párt centikre volt a Fidesztől – szögezte le, hozzátéve: bizonyos keleti megyeszékhelyeken - Nyíregyházán, Szolnokon és Szegeden – már ekkor is győzött Magyar Péter friss alakulata. - A Tiszának részben vagy egészben megyeszékhelyeket tartalmazó választókerületeket meg is kell nyernie jövőre, ha kormányt akar váltani - hangsúlyozta.

Bódi Mátyás mégsem a helyi jelöltek népszerűtlenségének tudja be Orbán Viktor sorcseréjét. - A kiélezett versenyhelyzet egyszerűen új dinamikát és frissességet követel a Fidesztől; Borsod 5-ben például azt a Hörcsik Richárdot cserélik le, aki 1998 óta mindig megnyerte a zempléni választókerületet. Helyette most a megyei közgyűlés elnöke indul, aki számos nagy országos kampányban bizonyított, mint fontos háttérember – mondta.

A szakértő szerint a helyzetben kivételt képez Kósa Lajos „elbocsátása”, akire már 2022-ben is jóval kevesebben szavaztak Debrecenben, mint a Fidesz országos listájára. - Ezt a luxust 2026-ban már biztosan nem engedhetik meg maguknak – tette hozzá.

Bár Kósa Lajos helyére új arcként Széles Diána lép, a Fidesz által évtizedekig uralt Debrecen így is elveszhet jövőre; Tóka Gábor, politológus, a Vox Populi blog szerzőjének számításai szerint mindkét választókörzetében sima – 7-11 százalék körüli - ellenzéki győzelem születne akkor, ha országosan egyenlő lenne a Fidesz és a TISZA szavazataránya.

Ahogy hiába nem indul Hódmezővásárhelyen Lázár János sem, utódjának Czirbus Gábornak is meg kell majd küzdenie a fideszes fellegvár megtartásáért; szoros meccs várható, ám jelenleg itt is inkább a Tiszának áll a zászló.

Tóka Gábor ezzel kapcsolatban emlékeztette lapunkat: bár a körzetet legutóbb megnyerte, már három éve sem tudta megelőzni Márki-Zay Pétert a vélhetően népszerűtlenné vált Lázár János.

A Vox Populi és a Választási Földrajz adatsora ellenzéki előnyt becsül Szombathelyen is, ahol az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba helyett vetnek be új jelöltet a Tisza ellen. A sorcserék után is maradtak azonban régi motorosok, akik újrázni készülnek jövő áprilisban; a friss felmérések, és a 2024-es választási eredmények alapján még nekik sem lesz könnyű dolguk.

Tóka Gábor szerint például, „az átlagnál fideszesebbnek” számít Navracsics Tibor tapolcai választókörzete, de „zárul az olló”, elég, ha országosan pár százalékkal a Fidesz elé kerül a TISZA, és ez a miniszter is veszíteni fog.

Bódi Mátyás úgy látja, Navracsics Tibornak egyáltalán nem lesz egyszerű nyernie Veszprém 3-ban, ahol az eddigiekhez képest már 2024-ben is jóval gyengébben szerepelt a Fidesz. (A miniszter egyébként bejelentette, hogy – 2022-höz hasonlóan – itteni győzelmétől teszi függővé politikai karrierje folytatását. – a szerk). Nála is nehezebb helyzetben van a párt másik két prominense Pest-vármegyében. A jelenleg ismert körzetadatok alapján Dunakeszin szinte biztosan kikapna Tuzson Bence, igazságügy-miniszter, ahogy Menczer Tamás is búcsúzhat, ha változatlanok maradnak az erőviszonyok.

Menczer Tamás 2022-ben még kis különbséggel nyert az ellenzéki Szél Bernadett-tel szemben Budakeszin; Tóka Gábor és a Vox Populi adatsora szerint fej fej melletti országos arányok mellett is 18%-ot verhet rá egy tiszás jelölt a Fidesz kommunikációs igazgatójára.

Az erőviszonyok megbillenését mutatja, hogy bár hagyományos Fidesz-bástyának számít, az 1-es székesfehérvári körzet elhódításának is eséllyel vághat neki a Tisza Párt. Ahogy hosszú idő után először, Győr 1-es országgyűlési kerületében is szinte esélytelen a Fidesz. Bár Győr-Moson Sopron vármegye nagyobb része továbbra is inkább a kormánypártoknak áll, a megyeszékhely Győrben szintén csere történt, kifejezetten új jelöltekkel készül áprilisra Orbán Viktor.