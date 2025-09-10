A DK a nemzetbiztonsági bizottság azonnali összehívását követeli

Lengyelország;DK;nemzetbiztonsági bizottság;dróntámadás;

2025-09-10 14:55:00 CEST

Az ellenzéki párt ezt a Lengyelország felett lelőtt orosz drónok miatt tartja szükségesnek.

A Demokratikus Koalíció szerint azzal, hogy tegnap éjjel orosz drónok hatoltak be csapatosan a lengyel légtérbe, az orosz fenyegetés még közelebb jött az EU-hoz, a NATO-hoz és egyben Magyarországhoz.

A Demokratikus Koalíció a nemzetbiztonsági bizottság azonnali összehívását követeli annak érdekében, hogy megismerjük a provokációval kapcsolatos orosz álláspontot. Elvárják, hogy az orosz bábkormány képviselői, Kocsis Máté, Simicskó István vagy épp Halász János ismertessék Moszkva álláspontját, hogy mégis mivel szolgálják a békét az orosz drónok, amelyekkel Putyin már Lengyelországot és a NATO-t provokálja. A DK Kíváncsian várja, hogy a Kreml megengedi-e még a Fidesznek a nemzetbiztonsági bizottság összehívását, vagy már annyira rövid a póráz, hogy Putyin európai ügynökei ettől is elzárkóznak.

„Nem játék, hogy egy NATO-tagnak négy repteret le kell zárnia az orosz fenyegetés miatt, ma közelebb vagyunk a háborúhoz, mint eddig bármikor. Ide vezetett a jobboldali populisták Putyin-mosdatása, hogy az orosz diktátor úgy érzi, már ezt is következmények nélkül megteheti. Mielőtt Szijjártó Péter behívná a lengyel nagykövetet, hogy számonkérje, a lengyelek miért lőtték le a szegény ártatlan orosz drónokat a saját otthonaik felett, inkább mondják el nekünk az orosz álláspontot, hogy miért volt erre szükség és mik a további tervek” - zárja közleményét az ellenzéki párt.