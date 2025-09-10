A DK aláírásgyűjtést indít a hévízgyörki ipari park ellen tiltakozó lakók érdekében

tiltakozás;DK;petíció;

2025-09-10 15:10:00 CEST

Az önkormányzat a lakók tiltakozása ellenére sem hajlandó másik lehetséges helyszínt keresni a létesítménynek.

Aláírásgyűjtést indított a Demokratikus Koalíció a Pest megyei Hévízgyörkön az itt élők kérésére, akik tiltakoznak az Ősz utca és a környező lakóövezet mellett tervezett ipari park ellen. A beruházás – amelyre az önkormányzat közel 400 millió forintos támogatást nyert – súlyosan veszélyezteti a környezetet, a lakók nyugalmát és biztonságát.

Szerdán megkezdődtek a fakivágások a tervezett építkezés helyszínén, ám a kiérkező lakosok és a DK helyi politikusa, országgyűlési képviselőjelöltje, Nemes Gábor megakadályozta a nagyobb terület kipusztítását. Videófelvétel is bizonyítja, hogy egy helyi hölgy a saját testi épségét is kockáztatva a munkagép útjába állt a zöldterület védelmében, a vezető pedig nem állította le a járművet.

A lakók világosan fogalmaznak: a településnek szüksége lehet ipari parkra, de nem a lakóövezet közvetlen szomszédságában. Az önkormányzat azonban a tiltakozás ellenére sem biztosít megfelelő tájékoztatást, és nem vizsgál alternatív helyszínt.

A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével mindig az emberek oldalán áll a természetpusztító nagyvállalatokkal szemben. Amint újrakezdődnek a munkálatok, ismét a helyszínen lesznek a Demokratikus Koalíció aktivistái és politikusai, hogy az itt élőkkel közösen akadályozzák meg a környezetrombolást, és kiálljanak Hévízgyörk lakóinak érdekei mellett.

A petíciót ide kattintva lehet aláírni.