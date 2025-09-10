Bezárja a bécsi bázisát a Wizz Air és minden, onnan induló járatot is töröl

Pozsony;költözés;Bécs;Wizz Air;

2025-09-10 17:37:00 CEST

Lényegében Pozsonyba költöztetik át a bécsi bázist.

2026 márciusában végleg bezárja bécsi bázisát a Wizz Air - írja a Pénzcentrum a Budflyer Facebook-oldalán olvasható bejelentés nyomán. A döntés értelmében a Bilbaoba és a London Gatwickbe közlekedő járatok már idén októberben megszűnnek, jövő tavaszra pedig minden bécsi indulású Wizz Air járat leáll.

Az érintett járatok működését március 15-ig számolják fel. A bázison dolgozó alkalmazottaknak elviekben más állomásokon biztosítanak munkalhetőséget, a törléssel érintett utasok pedig visszatérítésre, vagy más célállomásról újrafoglalásra jogosultak.

A Budflyer szerint egy üzleti döntésről van szó, ami nem meglepő annak fényében, hogy a magyar fapados légitársaság néhány hete bejelentette, hogy Pozsonyban is bázist nyit. Vagyis a lépés a gyakorlatban inkább költözésnek tekinthető.

Bécs és Pozsony földrajzilag nincs messze egymástól, a Pénzcentrum szerint azonban számos magyar utasnak így is komoly változást jelenthet. A nyugat-magyarországi utazók ugyanis, különösen Győr-Moson-Sopron vármegyében és környékén, gyakran választották a bécsi repteret, mivel az közelebb van, és a portál szerint sokszor olcsóbb jegyeket kínált, mint Budapest. Bécs-Schwechat repülőtere például sok magyar számára volt megfelelő: a lap azt írja, könnyen elérhető, jól szervezett, és gyakran kínált kedvező árú járatokat is.