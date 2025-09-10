A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hivatalos útnak minősül Orbán Viktor focimeccses repülőútja

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétvégi írországi látogatása, amikor Dublinba utazott, hogy a helyszínen tekintse meg az ír és a magyar válogatott világbajnoki selejtezőjét – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ 24.hu-nak küldött válaszából.
A portálnak küldött tájékoztatásban ugyanis az áll:
„Van ennek egy rendje. Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.”
A portál felidézi, az ír külügyminisztérium az Irish Timesnak adott nyilatkozatában azt közölte, hogy a magyar kormányfő privát céllal, kizárólag a mérkőzésre érkezett az országba, az úttal kapcsolatosan „nincsenek tervezett hivatalos események”, vagyis nem találkozott egyetlen ír politikussal sem.Orbán Viktor Dublinba utazott élőben nézni az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt, tüntetni is fognak ellene
Orbán Viktor szerda reggel az Öt YouTube-csatornának adott interjújában már elmondta, hogy a dublini útját az Írország–Magyarország vb-selejtezőre a magyar állam, vagyis az adófizetők állták. – Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor a magyar kormány kifizeti ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek – jelentette ki.Orbán Viktor elismerte, hogy közpénzből utazott magánrepülőgépen a dublini meccsre, a Fideszben pedig vannak, akik nem akarnak győzni