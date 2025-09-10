A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hivatalos útnak minősül Orbán Viktor focimeccses repülőútja

Orbán Viktor;Írország;Dublin;MLSZ;Kormányzati Tájékoztatási központ;

2025-09-10 16:50:00 CEST

Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétvégi írországi látogatása, amikor Dublinba utazott, hogy a helyszínen tekintse meg az ír és a magyar válogatott világbajnoki selejtezőjét – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ 24.hu-nak küldött válaszából.

A portálnak küldött tájékoztatásban ugyanis az áll:

„Van ennek egy rendje. Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.”

A portál felidézi, az ír külügyminisztérium az Irish Timesnak adott nyilatkozatában azt közölte, hogy a magyar kormányfő privát céllal, kizárólag a mérkőzésre érkezett az országba, az úttal kapcsolatosan „nincsenek tervezett hivatalos események”, vagyis nem találkozott egyetlen ír politikussal sem.

Orbán Viktor szerda reggel az Öt YouTube-csatornának adott interjújában már elmondta, hogy a dublini útját az Írország–Magyarország vb-selejtezőre a magyar állam, vagyis az adófizetők állták. – Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor a magyar kormány kifizeti ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek – jelentette ki.