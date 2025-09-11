Napelemvilágcsúcsot döntött Magyarország, értékei az alacsony kormányzati vállalások ellenére kiemelkedők

Európai Unió;Magyarország;napelem;világcsúcs;villamosenergia;

2025-09-11

Magyarország értékei az alacsony kormányzati vállalások ellenére a térségen belül is kiemelkedők - állítja a nemzetközi elemzés.

Tavaly a magyarországi áramtermelés közel ötödét biztosították napelemek, ami világcsúcs – emelte ki tegnap megjelent térségi értékelésében az Ember nevű, londoni székhelyű nemzetközi agytröszt. (Mellékelt ábrájuk szerint a második helyezett Chile, a harmadikok pedig a görögök.) Mivel a magyarországi arány 2019-ben még csak 4 százalékot tett ki, az emelkedés ütemét szintén drámainak minősítik.

Az átalakulás közép-európai léptékekben is kiemelkedő, ami egyaránt köszönhető az erőművi és lakossági telepítéseknek. Az olyan intézkedések, mint a mostanra fokozatosan megszűnő szaldóelszámolás és Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) a növekvő energiaárak közepette ösztönözték a beruházásokat. 2025. nyara még további csúcsokat hozott: júniusban időnként a napelemek biztosították a hazai villamosenergia-szükséglet több mint 40 százalékát. Eközben a szén belföldi részesedése 2019 és 2024 között a felére, 12 százalékról 6 százalékra, a gázé pedig 25 százalékról 19 százalékra esett vissza.

Mindemellett némiképp kijózanító, hogy villamosenergia-termelésen belüli, nem csak a napelemeket magába foglaló, 2030-as megújulóarány-cél az összuniós 66 százalékhoz képest az EU-val közölt nemzeti tervek alapján csak 42 százalék. A lendület fenntartása érdekében az elemzés most elsősorban a hálózati és tárolási fejlesztések fokozásának fontosságát hangsúlyozza.

A napenergia robbanásszerű felfutása egész Közép-Európára jellemző: a panelek terjedése a cseheknél, a magyaroknál, a lengyeleknél és a szlovákoknál 2019 óta az uniós átlag kétszeresére rúg. A térség összesített napenergia-termelése 2019 és 2024 között az EU 2,5-ös szorzójához képest közel hatszorosára nőtt. Ez a gyors növekedés egy korábban leginkább szénhez kötött térséget Európa napenergia-erőművévé, egyszersmind feltörekvő akkumulátorközponttá változtatta - írják.

Folytatódik a fejlődés A hazai napelemek beépített összesített teljesítőképessége augusztusban már megközelítette a 8100 megawattot (MW), ami a magyarországi erőművek összesített adatának több mint fele - derül ki a hazai áramellátás biztonságáért felelős, állami Mavir friss adatsorából. Az immár több mint 300 ezer háztáji egység ebből 2803 MW-t képviselt. Júniusban a teljes hazai áramfogyasztás közel 30, júliusban pedig 26 százaléka származott napelemekből. Ezt csak a Paksi Atomerőmű aránya haladta meg.

A térség eredményei felülmúlják a várakozásokat – idézik Tatiana Mindekovát, az Ember politikai tanácsadóját. Az átlag alatti GDP, a politikai kihívások és a korlátozottnak vélt lehetőségek ellenére Közép-Európa napenergiás növekedési üteme megelőzte az EU-t. A lengyelek 2025 júniusában először termeltek több áramot megújulókból, mint szénből. A csehek 2019 óta csaknem megkétszerezték napelemes termelésüket és az elmúlt két év során Szlovákia is bővülést mutatott.

Közép-Európa a napelem-boom mellett megszilárdította akkumulátorgyártási szerepét is. A magyarok és a lengyelek immár a világ legnagyobb szállítói közé tartoznak. Magyarország 2021-ben az EU akkumulátorgyártási hozzáadott értékének nagyjából ötödét képviselte. Igaz, a magyarországi fejlődés most épp elakadni látszik.

Közép-Európa napenergia-boomja bizonyítja, hogy a tiszta energiatermelési átállásban a természeti előnyök nélküli szénfüggő nemzetek is vezető szerepre törhetnek – véli Tatiana Mindeková. A fejlődés fenntartása érdekében a kormányoknak különösen nagy hangsúlyt kellene fektetniük a tárolásra és a hálózati „rugalmasságra”. Ez egy megfizethető energiaforrás, amivel az érintett államok eltávolodhatnak a hagyományos tüzelőanyagoktól és tovább növelhetik túlhaladott megújulóenergiás céljaikat is – fogalmazott a politikai tanácsadó.