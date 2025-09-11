Két diák megsérült, amikor lövöldözés tört ki egy coloradói középiskolában, a gyanúsított meghalt

Egyesült Államok;lövöldözés;iskolai lövöldözés;Colorado;

2025-09-11 08:32:00 CEST

Az elkövető az osztálytársaira nyitott tüzet, majd maga ellen fordította a fegyverét.

Két diák megsebesült, amikor lövöldözés tört ki egy coloradói középiskolában. Egyikük súlyos, a másik nem életveszélyes sérüléseket szenvedett – írja a Reuters.

Egy rendvédelmi tisztviselő arról számolt be, hogy a gyanúsított – aki a sebesültek osztálytársa volt – a támadást követően maga ellen fordította a fegyverét, és órákkal a lövöldözés után életét vesztette.

Jacki Kelley, a Jefferson megyei seriffhivatal szóvivője közölte, a gyanúsított egyike volt annak a három diáknak, akiket lőtt sebekkel kórházba szállítottak a Denver közelében található intézményben történt támadás után.