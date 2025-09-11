Európai Unió;kormányinfó;Bóka János;

Hátha ma kiderül, mit miért tesz az EU-ban az Orbán-kormány – Kormányinfó percről percre

Sztárvendég: Bóka János.

Bóka János Európa-ügyi miniszterrel lép a nyilvánosság elé Kormányinfó sajtótájékoztatót tartani Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lehet a téma az ukrán EU-csatlakozás, az EU hétéves költségvetése, de akár az is, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette azt a döntésre, amelyben az Európai Unió jóváhagyta Paksi Atomerőmű bővítésének állami több milliárd forintos magyar állami támogatását.

A Tisza Párt elnöke azt üzente, erre a gagyi levélre ő nem fog válaszolni, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője a havi 5,5 milliós fizetésével  fusson neki újra.