Hátha ma kiderül, mit miért tesz az EU-ban az Orbán-kormány – Kormányinfó percről percre

Európai Unió;kormányinfó;Bóka János;

2025-09-11 10:05:00 CEST

Sztárvendég: Bóka János.

Bóka János Európa-ügyi miniszterrel lép a nyilvánosság elé Kormányinfó sajtótájékoztatót tartani Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lehet a téma az ukrán EU-csatlakozás, az EU hétéves költségvetése, de akár az is, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette azt a döntésre, amelyben az Európai Unió jóváhagyta Paksi Atomerőmű bővítésének állami több milliárd forintos magyar állami támogatását.