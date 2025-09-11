Mi az Orbán-kormány álláspontja a befagyasztott orosz vagyonokkal kapcsolatban?

kormányinfó;

2025-09-11 10:27:00 CEST

Bóka János erre azt mondta, nem világos számára, hogy lehetséges Ursula von der Leyen befagyasztott orosz vagyonok szélesebb körű felhasználásával kapcsolatos terve. A mi szempontunkból a legfontosabb - folytatta –, hogy ez minden jogi követelménynek megfeleljen, jogi következmények ne érjék a tagországokat, a káros hatások az euró szerepét ne ássák alá. Jelenlegi álláspontjuk szerint nehéz látni, a jelenlegin túl milyen szankciós intézkedéseket lehetne hozni.