Nem kobozza el a befagyasztott orosz vagyont az EU, de vizsgálja, hogyan adhatná Ukrajnának

Az Európai Unió megvizsgálja annak lehetőségét, miként használhatná fel a befagyasztott orosz vagyoneszközöket Ukrajna védelmének és újjáépítésének finanszírozására – közölte a koppenhágai uniós külügyminiszteri találkozó után az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a
Kaja Kallas – írja a Reuters – jelezte, hogy az azonnali elkobzás politikailag nem reális. Az EU adatai szerint mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyont zároltak az Oroszország ellen bevezetett szankciók keretében. Ukrajna és több tagállam – köztük Észtország, Litvánia és Lengyelország – a vagyon elkobzását sürgeti, ám Franciaország, Németország és Belgium elutasította ezt, jogi aggályokra és az euró stabilitásának veszélyeztetésére hivatkozva. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a vagyonból származó hozamot már most is Ukrajna támogatására fordítják.Ukrajnában képezne ki ukrán katonákat az EU egy esetleges tűzszünet után, van terv Orbán Viktor meggyőzésére isLitvánia megkerülné Magyarországot, megnyitná az EU-csatlakozáshoz vezető tárgyalási fejezeteket Ukrajnával
A főképviselő közölte: egyetértés volt abban, hogy Oroszország csak akkor kaphatja vissza ezeket az eszközöket, ha teljes mértékben kártalanítja Ukrajnát a háborús pusztításért. Jelenleg azonban erre nincs szándék, ezért ki kell dolgozni egy stratégiát, miként hasznosíthatók a befagyasztott összegek a háború lezárása után. A vagyon túlnyomó része, 200 milliárd euró a Euroclear nevű belga letétkezelőnél található. Belgium külügyminisztere, Maxime Prévot hangsúlyozta, a vagyoneszközök szilárd védelmet élveznek a nemzetközi jog alapján. Az elkobzás rendszerszintű pénzügyi instabilitást idézne elő, és aláásná az euróba vetett bizalmat. Elutasította azt is, hogy a hozamok kezelését magasabb hozam reményében megváltoztassák, mert ez pénzügyi és jogi szempontból kockázatos lenne.A külügy szerint Magyarország azért nem írta alá az orosz támadást elítélő EU-s nyilatkozatot, mert az nem mozdítja előre a béke ügyét
Kaja Kallas hozzátette, hogy több tagállam nem hajlandó napirendre venni az elkobzás kérdését, ugyanakkor teljes az egyetértés abban, hogy a háborús károk költségeit Oroszországnak kell viselnie, nem az uniós adófizetőknek. Az orosz fél korábban jelezte: elvben hozzájárulna ahhoz, hogy a befagyasztott vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítsák, de ragaszkodna ahhoz, hogy annak egy részét az általa megszállt területeken használják fel.
A tanácskozást követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, Brüsszel és a tagállamok többsége a háború hosszú távú folytatására készül, és készen áll újabb forrásokat küldeni Ukrajnának a hadsereg és az állam működtetésére. Szerinte Magyarország nem engedheti, hogy 2500 milliárd forint uniós forrást Ukrajnára költsenek, és meg kell akadályozni, hogy „Brüsszel és Kijev” kockáztassa az Magyarország ország energiabiztonságát. – Nem hagyjuk, hogy a rezsiköltségeket megemeljék Magyarországon, ezért nem fogjuk támogatni azokat a szankciós javaslatokat, amelyek olyan energiacégek ellen irányulnak, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában – mondta a tárcavezető.Az Orbán-kormány fejjel megy a brüsszeli falnak, de nem tud mindent megfúrni