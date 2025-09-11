kormányinfó;

Gulyás Gergely: Tisztázatlan módon, de tény, hogy orosz drónok csapódtak Lengyelország területére

Európának érdeke, hogy fenntartsa a szigorú élelmiszerbiztonsági szabályokat. Politikai ideológiai okokból nem szabad ebből kivételt engedni - szögezte le Gulyás Gergely Breuer Péter kérdésére a GMO-szabályozással kapcsolatban. A lengyelországi orosz dróntámadásról közölte, a varsói kormány a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kért, erre sor került. – Tisztázatlan módon, de tény, hogy orosz drónok csapódtak Lengyelország területére, szolidaritásunkat kell kifejezni és a NATO-nak is ennek megfelelően kell kezelni - jelentette ki. A NATO védelmi szövetség - folytatta -, ha az alapokmányát komolyan vesszük, fegyverekkel is készen kell állni bármely tagállam megvédésére, és ezt arányosan kell tenni.

