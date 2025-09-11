Gulyás Gergely szerint a mesterséges intelligencia balliberális véleményeket hangoztat

kormányinfó;

2025-09-11 11:19:00 CEST

A kormányzat hogy látja, mennyire írhatja át a 2026-os kampányt az AI? Gulyás Gergely azt mondta, egyelőre mind a politikusok, mind az újságírók közt beérné a természetes intelligenciával, ha az működik az sokat segít. A választ nehéz megbecsülni, de az AI nem fogja tudni pótolni az emberek intelligenciáját, viselkedését, elég csak megnézni, milyen válaszokat ad bizonyos kérdésekre. Szerinte közéleti kérdésekben a mesterséges intelligencia tendenciózus, döntően balliberális fórumok véleményét veszi át, nem a konzervatív sajtóét.