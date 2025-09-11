Nyitottak a tárgyalásra Ukrajnával

kormányinfó;

2025-09-11 11:29:00 CEST

A TV2 kérdésére az Olaszországban migránsok által megerőszakolt magyar nők ügyéről Gulyás Gergely elmondta, az áldozatok elhagyták az országot, konzuli segítséget kaptak. Az ügy ismét a migráció veszélyére hívja fel a figyelmet - közölte, és leszögezte, ilyen esetben a magyar külügy természetesen minden segítséget megad.

Ami Ukrajnát illeti, a jószomszédi viszonynak nem jó eszköze a fenyegetés. Ott, ahol a tárgyalásoknak értelme van nyitottak a tárgyalásra. Egy másik felvetésre közölte, október 15-ig kell megkapniuk a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt.