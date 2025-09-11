Érdemes lenne szakmai vitát folytatni a bíróságok munkájáról a becsületvédelemben

kormányinfó;

2025-09-11 11:24:00 CEST

A kormánypárti Mandiner jelzi, hogy Orbán Viktor néhány perce elítélte az X-en a Charlie Kirk elleni merényletet. Gulyás Gergely elmondta, ő itt volt egyébként a CPAC-konferencián is. Ha nem húzzuk meg azt a határvonalat, hogy a fizikai erőszak nem lehet a politika része, annak előbb-utóbb ilyen következményei vannak - magyarázta. Az Egyesült Államokban hosszú ideje merényletkísérletekhez tudnak vezetni az ilyen nézetkülönbségek - mondta, hozzátéve, Európában ezt jó lenne elkerülni, bár például a Robert Fico elleni merényletkor ez sem sikerült.

Az online agresszió jogilag büntethető, a becsületvédelemnek is megvannak a jogi szabályai, az ennél súlyosabb eseteket a btk keményen bünteti a tárcavezető szerint. A miniszter szerint érdemes lenne szakmai vitát folytatni a bíróságok munkájáról a becsületvédelem terén.

Konkrét időpontja továbbra sincs annak, hogy mikor jöhet Magyarországra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. (Nem is ő jön – a szerk.) A kárpátaljai magyar kisebbséget megillető jogok helyreállításának ügyét a tárcavezető szerint meg lehetne oldani.