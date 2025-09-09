Szijjártó Péter bejelentésével szemben mégsem jön Magyarországra az ukrán külügyminiszter

Ukrajna;Szijjártó Péter;Andrij Szibiha;

2025-09-09 16:49:00 CEST

Andrij Szibiha helyett Tarasz Kacska Ukrajna EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettest érkezik a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerítenek sort.

„A jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor” – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telex érdeklődésére.

Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még arról tett bejelentést, hogy a héten Magyarországra látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha. Most azonban úgy tűnik, mégsem jön Budapestre az ukrán diplomácia vezetője.

Szijjártó Péter tegnap azt mondta, a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen a kijevi vezetésé, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért utazik Magyarországra a külügyminiszter. A tárca sajtóosztálya a lapnak megküldött válaszában arra nem tért ki, hogy végül miért változott a terv.

Tarasz Karacska pár hete Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel is tárgyalt. Utóbbi beszámolója szerint a kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága és Ukrajna európai ambíciói voltak a napirenden.

Andrij Szibiha augusztus végén a közösségi oldalán arról írt, hogy agyarország a történelem rossz oldalán áll. Az ukrán külügyminiszter „szégyenteljesnek” nevezte nevezte Szijjártó Péter bejelentését a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapásokért felelős kárpátaljai magyar parancsnok kitiltásáról, és válaszintézkedést helyezett kilátásba.