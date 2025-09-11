A nemzeti konzultáció költségeiről az egész után fognak beszámolni

kormányinfó;

2025-09-11 11:35:00 CEST

Az ATV riportere konstruktív jelleggel bedobta az ötletet, hogy esetleg tehetne fel kérdéseket a nemzeti konzultációba az ellenzék is, így el lehetne kerülni azt a vádat, hogy a Fidesz állami pénzen folytat párpropagandát és nagyobb lehetne a részvétel. Gulyás Gergely érdemben nem válaszolt, arról beszélt, hogy óriási sikernek tartja a nemzeti konzultációk kitöltési arányát. A riporter visszakérdezett, mire a miniszter arról beszélt, hogy egyelőre nem született olyan döntés, hogy változtassanak a nemzeti konzultációk menetrendjén.

A költségekről az egész után fognak beszámolni.

Az elhalasztott ellehetetlenítési törvényről szólva a miniszter azt mondta, továbbra is az a véleménye, hogy egy frakciójavaslatról van szó, a frakciónak kell dönteni arról, hogy kívánja-e a javaslat tárgyalását vagy sem. A végszavazás előtt szerinte a frakció biztos olyan állásponton lesz, amihez majd jó szívvel tud csatlakozni.

A miniszter szerint tisztázott ügy a meccsnézésekre való magánrepülőzés, s bár a miniszterelnöknek jogilag nem is kellene ezért fizetnie, több alkalommal is megteszi.